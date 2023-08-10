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Наставник Ариса: Динамо - опытная команда, но мы ничего и никого не боимся
Первая игра пройдет уже сегодня, 10 августа
Фото: arisfc.com.gr
Главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис поделился своими ожиданиями от первого матча против "Динамо" в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.
"Мы знаем о высокой степени сложности, поскольку "Динамо" – опытная команда, в состав которой входят качественные футболисты, добившиеся значительных успехов в своей стране и, конечно же, в европейских турнирах. В раздевалке мы относимся к этим играм как к большому вызову. Мы – "Арис", и мы ничего и никого не боимся.
Мы играем дома, стадион будет полон, и мы знаем, какой толчок и какую силу дает нам наш народ. Но мы должны следовать инструкциям, которые мы дали, не делать ошибок и иметь ясный ум. Серьезные ошибки на этом уровне не прощаются. Нужно избежать ошибок, которые мы допустили против "Арарата". Надеюсь, мы выйдем победителями. У "Динамо" есть качество, способности и много иностранных игроков. Мы знаем, что 20 000 человек придут чтобы поддержать нас", – сказал Терзис.
Матч "Арис" - "Динамо" состоится сегодня, 10 августа и начнется в 21:15.
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