  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Наставник Ариса: Динамо - опытная команда, но мы ничего и никого не боимся
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Ариса: Динамо - опытная команда, но мы ничего и никого не боимся

Лига конференций
(1 голосов)

Первая игра пройдет уже сегодня, 10 августа

Наставник Ариса: Динамо - опытная команда, но мы ничего и никого не боимся

Фото: arisfc.com.gr

Новина українською

Главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис поделился своими ожиданиями от первого матча против "Динамо" в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

"Мы знаем о высокой степени сложности, поскольку "Динамо" – опытная команда, в состав которой входят качественные футболисты, добившиеся значительных успехов в своей стране и, конечно же, в европейских турнирах. В раздевалке мы относимся к этим играм как к большому вызову. Мы – "Арис", и мы ничего и никого не боимся.

Читайте такжеЛуческу: Ничья 0:0 в первом матче с Арисом будет хорошим результатом для нас

Мы играем дома, стадион будет полон, и мы знаем, какой толчок и какую силу дает нам наш народ. Но мы должны следовать инструкциям, которые мы дали, не делать ошибок и иметь ясный ум. Серьезные ошибки на этом уровне не прощаются. Нужно избежать ошибок, которые мы допустили против "Арарата". Надеюсь, мы выйдем победителями. У "Динамо" есть качество, способности и много иностранных игроков. Мы знаем, что 20 000 человек придут чтобы поддержать нас", – сказал Терзис.

Матч "Арис" - "Динамо" состоится сегодня, 10 августа и начнется в 21:15.

Читайте такжеСергей Ковалец о матче с Арисом: С возвращением Ярмоленко в Динамо все изменилось
По теме
yellow-arrow
Арис - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Два украинца будут работать на матчах Лиги Европы и Лиги конференций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
protothema.gr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде