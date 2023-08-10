Наставник Ариса: Динамо - опытная команда, но мы ничего и никого не боимся

Главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис поделился своими ожиданиями от первого матча против "Динамо" в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

"Мы знаем о высокой степени сложности, поскольку "Динамо" – опытная команда, в состав которой входят качественные футболисты, добившиеся значительных успехов в своей стране и, конечно же, в европейских турнирах. В раздевалке мы относимся к этим играм как к большому вызову. Мы – "Арис", и мы ничего и никого не боимся.

Мы играем дома, стадион будет полон, и мы знаем, какой толчок и какую силу дает нам наш народ. Но мы должны следовать инструкциям, которые мы дали, не делать ошибок и иметь ясный ум. Серьезные ошибки на этом уровне не прощаются. Нужно избежать ошибок, которые мы допустили против "Арарата". Надеюсь, мы выйдем победителями. У "Динамо" есть качество, способности и много иностранных игроков. Мы знаем, что 20 000 человек придут чтобы поддержать нас", – сказал Терзис.

Матч "Арис" - "Динамо" состоится сегодня, 10 августа и начнется в 21:15.