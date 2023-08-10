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Арис - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Арис - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" начинает свой путь в еврокубковом сезоне 2023/24. В клубе очень надеются, что он не будет коротким. Но он точно не будет лёгким. Если удастся пройти "Арис", дальше может быть "Бешикташ". Однако обо всем – по очереди.
Киевляне выступают фаворитом противостояния с греками, однако не должны допустить недооценки и простых игровых ошибок. Ведь такой соперник может наказать на раз-два. В "Арисе" много иностранцев, точно умеющих играть в футбол и точно имеющих к этому желания. Матч состоится в четверг, 10-го августа, в 21:15. Прямую онлайн видеотрансляцию покажет телеканал "2+2". Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab.
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Лига Конференций. Третий Квалификационный раунд. Первый матч
10 августа. 21:15. Салоники. "Клеантис Викелидис Стадиум"
"Арис" (Салоники, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)
Главный арбитр: Джаред Джиллетт (Австралия)
Телетрансляция - 2+2, YouTube. Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
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