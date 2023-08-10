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Арис - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
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Арис - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Арис - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" начинает свой путь в еврокубковом сезоне 2023/24. В клубе очень надеются, что он не будет коротким. Но он точно не будет лёгким. Если удастся пройти "Арис", дальше может быть "Бешикташ". Однако обо всем – по очереди.

Киевляне выступают фаворитом противостояния с греками, однако не должны допустить недооценки и простых игровых ошибок. Ведь такой соперник может наказать на раз-два. В "Арисе" много иностранцев, точно умеющих играть в футбол и точно имеющих к этому желания. Матч состоится в четверг, 10-го августа, в 21:15. Прямую онлайн видеотрансляцию покажет телеканал "2+2". Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab.

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Плеер доступен читателям и зрителям – в этой новости. Бесплатно и без регистрации.

Лига Конференций. Третий Квалификационный раунд. Первый матч
10 августа. 21:15. Салоники. "Клеантис Викелидис Стадиум"

"Арис" (Салоники, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)

Главный арбитр: Джаред Джиллетт (Австралия)

Телетрансляция - 2+2, YouTube. Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

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Трансляція матчу Аріс - Динамо
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