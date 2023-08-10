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Ярмоленко, Буяльский, Бенито в старте Динамо на Арис. Ванат остался в запасе
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 10 августа, "
Матч начнется в 21:15, уже известны стартовые составы команд:
"Арис": Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Джурасек, Жан Жюль, Дарида, Морон, Моберг-Карлссон, Пальма
Запасные: Хутесиотис, Христодулопулос, Рупп, Самара, Матаррита, Павичич, Менендес, Панагидис
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Бенито
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Караваев, Андриевский, Бражко, Шепелев, Биловар, Диалло, Царенко, Волошин, Ванат
Напомним, что UA-Футбол проведет
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