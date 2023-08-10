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Ярмоленко, Буяльский, Бенито в старте Динамо на Арис. Ванат остался в запасе

Лига конференций
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Ярмоленко, Буяльский, Бенито в старте Динамо на Арис. Ванат остался в запасе

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 10 августа, "Динамо" проведет свой первый, выездной матч Лиги конференций против греческого "Ариса".

Матч начнется в 21:15, уже известны стартовые составы команд:

"Арис": Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Джурасек, Жан Жюль, Дарида, Морон, Моберг-Карлссон, Пальма

Запасные: Хутесиотис, Христодулопулос, Рупп, Самара, Матаррита, Павичич, Менендес, Панагидис

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Бенито

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Караваев, Андриевский, Бражко, Шепелев, Биловар, Диалло, Царенко, Волошин, Ванат

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2023 в 21:10
Кабаєв якийсь незамінимий
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