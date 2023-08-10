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"smash azov nazis", - фанаты Ариса на матче с Динамо вывесили провокационный баннер. ФОТО

Лига конференций
(1 голосов)
"smash azov nazis", - фанаты Ариса на матче с Динамо вывесили провокационный баннер. ФОТО

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Новина українською

"Динамо" играет свой первый, выездной матч Лиги конференций против греческого "Ариса".

Матч не успел начаться, как греческие фанаты успели отличиться, вывесив за воротами баннер "smash azov nazis", что переводится как "разгромите нацистов Азова".

Однако через некоторое время баннер біл снят.

Отметим, что греческие фанаты зачастую придерживаются ультракрайних взглядов и "дружат" с российскими ультрас.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

"smash azov nazis", - фанаты Ариса на матче с Динамо вывесили провокационный баннер. ФОТО - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) война с россией
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Комментарии (4)
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DesnaUA (Чернигов)
10.08.2023 в 22:55
Пдрси
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0
0
magnum power (БОМЖ)
10.08.2023 в 22:40
черговий вияв грецьких "європейських цінностей". уєфа, звичайно, нічого не помітить.
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+1
-1
Kaiso Vegas
10.08.2023 в 22:46
Звичайно не помітять, це ж вам не наші стадіони дискваліфіковувати за червоно-чорні прапори
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+1
-1
Alex-696 (Немирів)
10.08.2023 в 22:18
му даки
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+2
-1

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