Лига конференций
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"smash azov nazis", - фанаты Ариса на матче с Динамо вывесили провокационный баннер. ФОТО
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"Динамо" играет свой первый, выездной матч Лиги конференций против греческого "Ариса".
Матч не успел начаться, как греческие фанаты успели отличиться, вывесив за воротами баннер "smash azov nazis", что переводится как "разгромите нацистов Азова".
Однако через некоторое время баннер біл снят.
Отметим, что греческие фанаты зачастую придерживаются ультракрайних взглядов и "дружат" с российскими ультрас.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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Комментарии (4)
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DesnaUA (Чернигов)
10.08.2023 в 22:55
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magnum power (БОМЖ)
10.08.2023 в 22:40
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Kaiso Vegas
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Alex-696 (Немирів)
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