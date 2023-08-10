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Арис – Динамо. 1:0. Киевляне пропускают с пенальти
Забил игрок с деревянной фамилией
"Динамо" пропускает в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций от "Ариса". Луис Пальма реализует пенальти.
69' Луис Пальма – 1:0.
"Арис" прошел в квалификации армянский "Арарат" и вышел на "Динамо", которое играет свои первые матчи в квалификации Лиги конференций. Ответный поединок состоится 17-го августа в 20:00 в Бухаресте.
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Комментарии (6)
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Sandra777 (Львів)
10.08.2023 в 23:19
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Mіck Mars (Київ)
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Будєм разбіратся (Київ)
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okolegko (Київ)
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Грязный Гаррик (C)
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