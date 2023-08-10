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Арис – Динамо. 1:0. Киевляне пропускают с пенальти

Лига конференций
(1 голосов)

Забил игрок с деревянной фамилией

Арис – Динамо. 1:0. Киевляне пропускают с пенальти

Новина українською

"Динамо" пропускает в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций от "Ариса". Луис Пальма реализует пенальти.

69' Луис Пальма – 1:0.

"Арис" прошел в квалификации армянский "Арарат" и вышел на "Динамо", которое играет свои первые матчи в квалификации Лиги конференций. Ответный поединок состоится 17-го августа в 20:00 в Бухаресте.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) Лига конференций
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Комментарии (6)
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Sandra777 (Львів)
10.08.2023 в 23:19
Може пора діда слати ? Захист найслабший в упл Попов дерево Сирота як балярина грає .для чого постійно грає той Cидор коли є Брашко? Сьогодні в футбол грав тільки Кабаєв але дідові футбола не треба і він замінив його
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+1
0
Mіck Mars (Київ)
10.08.2023 в 23:17
Не заради таких результатів діди з села голосували за ОПЗЖ...
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0
-1
Будєм разбіратся (Київ)
10.08.2023 в 23:16
У нас одна найкраща команда і це ЗСУ
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+1
0
avatar
okolegko (Київ)
10.08.2023 в 23:16
Український футбол стрімко спускається на дно
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+1
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 23:02
Динамо играют будто 5 часов перед игрой с штангой приседали...Опять скажут тяжелая дорога...Молодым быкам тяжело в автобусе сидеть...Кабаев,Сирота,Шепелев...Один вопрос к ним?Кто у них родственники-что смогли пропихнуть их в Великий Клуб Динамо...
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0
-1
Kaiso Vegas
10.08.2023 в 23:18
А які претензії до Кабаєва? Ви гру дивилися взагалі?
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+1
0

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