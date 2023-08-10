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Лига Конференций. Арис - Динамо 1:0. Продолжение украинского клубного лета
Еще одно поражение
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Лига Конференций. Третий Квалификационный раунд. Первый матч
Салоники. "Клеантис Викелидис Стадиум"
"Арис" (Салоники, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:0
Гол: Пальма 69 (пен.)
"Арис": Хулиан, Монтойя, Одубайо, Фабиано, Феррари, Жюль, Дарида (Павичич 82), Джурасек (Рупп 58), Пальма (Маттарита 76), Морон, Меберг Карлссон (Менендес 58)
"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (Бражко 82), Шапаренко (Шепелев 81), Буяльский, Ярмоленко, Бенито, Кабаев (Волошин 82)
Предупреждения: Жюль 38, Монтойя 51, Фабиано 54, Менендес 64 - Тымчик 3, Шапаренко 16
Главный арбитр: Джаред Джиллетт (Австралия)
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