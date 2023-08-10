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Лига Конференций. Арис - Динамо 1:0. Продолжение украинского клубного лета

Лига конференций
(1 голосов)

Еще одно поражение

Лига Конференций. Арис - Динамо 1:0. Продолжение украинского клубного лета

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Третий Квалификационный раунд. Первый матч

Салоники. "Клеантис Викелидис Стадиум"

"Арис" (Салоники, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:0

Гол: Пальма 69 (пен.)

"Арис": Хулиан, Монтойя, Одубайо, Фабиано, Феррари, Жюль, Дарида (Павичич 82), Джурасек (Рупп 58), Пальма (Маттарита 76), Морон, Меберг Карлссон (Менендес 58)

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (Бражко 82), Шапаренко (Шепелев 81), Буяльский, Ярмоленко, Бенито, Кабаев (Волошин 82)

Предупреждения: Жюль 38, Монтойя 51, Фабиано 54, Менендес 64 - Тымчик 3, Шапаренко 16

Главный арбитр: Джаред Джиллетт (Австралия)

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) Лига конференций
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Комментарии (10)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2023 в 23:24
Якби на останній хвилині Бущан не виручив, гра у Бухаресті перетворилася би на формальність. А так шанс ще є...
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+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
10.08.2023 в 23:23
Ну сразу видно, что судей не УАФ назначает. Ни тебе отменённых голов, ни двух пенальти. Судье пофиг на цирк Буяльского... Браво федерация !!!
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2023 в 23:22
Сирота та Шапаренко сьогодні були найгіршими. Як не дивно непогано виглядали Беніто і Кабаєв.
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+1
0
Тренерую (Столица)
10.08.2023 в 23:24
Кабаев молодец, а Бенито только в первом тайме
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2023 в 23:25
Все одно відносно непогано замінив Ваната.
0
0
alex.belogubko (одесса)
10.08.2023 в 23:22
добирались на лошадях 23 часа--раструсило мозги --все команды уровня дворового УПЛ -куда вы лезете позорники
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2023 в 23:20
Що їм заважає готуватися до матчів? Тим більше зелебобік прирівняв їх до жінок і дітей.
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+1
-1
witcher_r (Киев)
10.08.2023 в 23:19
Ужас,просто тихий ужас.Ворскла,Дніпро,Динамо.Скоро будуть нас фарери трощити.
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+4
0
C_Ballack (Днепр)
10.08.2023 в 23:18
Серьезный уровень чемпионата у нас. Где то на уровне между районом и городом
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+5
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 23:17
Ребята устали после матча с Оболонью...Тяжелая дорога в Грецию...Судья поставил пенальти в другую сторону...
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+7
-2

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