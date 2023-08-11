Еще ничего не ясно. Арис - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча

"Динамо" в квалификации Лги конференций сыграло на выезде с греческим "Арисом".

Почти. Почти равный матч закончился победой греков после гола с пенальти.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Арис" (Салоники, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:0

Гол: Пальма 69 (пен.)