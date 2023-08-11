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Еще ничего не ясно. Арис - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча
fcdynamo.com
"Динамо" в квалификации Лги конференций сыграло на выезде с греческим "Арисом".
Почти. Почти равный матч закончился победой греков после гола с пенальти.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Пальма 69 (пен.)
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