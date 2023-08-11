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Еще ничего не ясно. Арис - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига конференций
(1 голосов)
Еще ничего не ясно. Арис - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" в квалификации Лги конференций сыграло на выезде с греческим "Арисом".

Почти. Почти равный матч закончился победой греков после гола с пенальти.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Арис" (Салоники, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:0

Гол: Пальма 69 (пен.)

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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