Луческу: Мы заслуживали пенальти, но не получили его. Ярмоленко не прикрывал во втором тайме

В четверг "Динамо" потерпело поражение в Салониках от "Ариса" в рамках Третьего Квалификационного раунда Лиги Конференций со счетом 0:1. По окончании матча главный тренер киевлян Мирча Луческу рассказал о впечатлениях от него. Его слова цитирует SDNA:

"Мы владели мячом, но слишком медленно входили в игру. Мы начали делать то, что хотели только после гола "Ариса", - заявил румынский специалист. "Арис" заслужил победить. Он получил пенальти, который нужно было назначать, но и в нашу пользу нужно было назначать 11-метровый, однако мы его не получили".

"В целом я не видел от "Ариса" чего-то, о чем я не знал. Он играл тактически умно, не позволял нам найти каналы для прорыва и прежде всего пытался не пропустить. Я ожидал, что он сыграет агрессивнее. Но он нашел гол, который хотел. И воспользовался преимуществом атмосферы, созданной его болельщиками. У него есть это преимущество, в отличие от нас. У нас нет поддержки болельщиков на трибунах сейчас".

"Наши проблемы во втором тайме были результатом наших ошибок. После перерыва Ярмоленко не делал то, что должен был делать против левого защитника "Ариса" Феррари, и тот сильно докучал нам. "Арис" действительно мог сделать счет 2:0".

Напомним, что ответный матч состоится 17-го августа в Бухаресте.