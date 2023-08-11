Тренер Ариса Терзис: Мы не чувствовали угрозы от Динамо

Главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис подытожил игру своей команды против киевского "Динамо" (1:0) в первом матче Третьего Квалификационного раунда Лиги Конференций. Как нетрудно понять из его слов, наставник остался очень доволен. Его цитирует Gazzetta.gr:

"В плане тактической дисциплины мы выдали замечательное выступление, лучшее по сравнению с матчами предыдущего раунда. Я говорил перед матчем, что все будет зависеть от нашего уровня сфокусированности и приверженности тактическому плану в обороне. И мы это сделали. Мы изучили "Динамо", знали его качество, знали, что он забивает много голов. Мои подопечные полностью выполнили наши указания.

Я даже считаю, что счёт несправедлив, поскольку у Карлссона, Дариды и Менендеса были шансы забить хотя бы один гол. И в то же время мы не чувствовали угрозы от оппонента, кроме периода в концовке, когда Хулиан отбил удар".

"Болельщики придали нам огромный импульс, мы благодарны им и надеемся, что они довольны нашей игрой".

"Успешная работа обороны была результатом работы всей команды, поскольку вингеры также много помогали. Команда знала, что делать, ведь мы, повторяю, изучили "Динамо" и должны были забить ещё. Это значит, что мы сыграли хорошо".

"Поздравляю своих подопечных, но ещё ничего не закончено. Во втором матче мы должны пытаться добавить. Мы получили психологическое преимущество, но знаем, что всё решится во втором матче. Парни праздновали замечательную победу, но нам пора готовиться к ответному матчу".

Напомним, что ответный матч состоится 17-го августа в Бухаресте.