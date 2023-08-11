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Определились судьи ответного матча Динамо с Арисом

Лига конференций
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Арбитры из Австрии

Определились судьи ответного матча Динамо с Арисом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций "Динамо" - "Арис".

Главным судьей поединка выступит 34-летний австриец Себастьян Гисхамер. Его помощниками будут Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Обязанности четвертого рефери исполнит Вальтер Альтман.

Поединок "Динамо" - "Арис" пройдет 17 августа в Бухаресте на стадионе "Джулешти". Начало - в 20:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась поражением бело-синих со счетом 0:1.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
uefa

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