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Определились судьи ответного матча Динамо с Арисом
Арбитры из Австрии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций "Динамо" - "Арис".
Главным судьей поединка выступит 34-летний австриец Себастьян Гисхамер. Его помощниками будут Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Обязанности четвертого рефери исполнит Вальтер Альтман.
Поединок "Динамо" - "Арис" пройдет 17 августа в Бухаресте на стадионе "Джулешти". Начало - в 20:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась поражением бело-синих со счетом 0:1.
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