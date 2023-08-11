Cергей Ковалец : Динамо в игре с Арисом не хватало агрессии в атаке, жаль, что не было Ваната

Стартовый матч киевского "Динамо" в еврокубковом сезоне-2023/24 сложился не лучшим образом. В выездной игре с греческим "Арисом" из Салоник в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций подопечные Мирчи Луческу уступили с минимальным счетом 0:1. Впечатлениями об этом поединке с корреспондентом UA- Футбол поделился бывший полузащитник динамовцев Сергей Ковалец.

- Все будет решаться во втором матче, - сказал он. - А относительно вчерашнего поединка на "Клеантис Викелидиос Стадиуме", то хотелось бы, чтобы "Динамо" в атаке сыграло агрессивнее - в частности, чтобы была солидность в плане завершающих ударов. Учитывая тот факт, что чемпионат Греции еще не начался, в игре с нашей командой "Арис" выглядел мощно, солидно и надежно с точки зрения переходных фаз - из атаки в защиту и из обороны в атаку. Как по мне, греки играли достаточно неожиданно. Мне казалось, что динамовцы возьмут мяч под контроль и будут иметь больше голевых моментов. А их, как оказалось, было лишь два - в конце матча, уже при счете 0:1, у Буяльского и Ярмоленко. Жаль, что в этой встрече в составе киевлян не было Ваната, который остался в запасе. Это как раз тот игрок, который смог бы давать агрессию в атаке. У него есть необходимые для нападающего качества - удары, игра на опережение, открывание в зоны, стартовая скорость. Но как бы то ни было, а поражение дает богатую информацию для тренерского штаба динамовцев. Ответный матч уже через неделю, и поэтому в Бухаресте нужно будет делать все для того, чтобы обыграть "Арис" и выйти в групповой турнир Лиги конференций.

- Как известно, матч 3-го тура чемпионата "Динамо" - "Металлист 1925", который должен был состояться в Одессе в конце этой недели, перенесено на более поздний срок. Это свидетельствует о том, что в киевском клубе загодя позаботились о том, чтобы иметь достаточно времени для восстановления и отдыха перед ответной игрой с "Арисом"?

- Да, конечно. Ведь переезды и тяжелая дорога на неблизкое расстояние утомляют, эмоционально истощают. Мы все это видели на примере полтавской "Ворсклы", которая после матча с грузинской "Дилой" добиралась из Грузии, после чего во втором тайме поединка с львовским "Рухом" у ее игроков уже не было эмоций. А в спорте, как известно, тяжелее всего восстанавливается эмоциональная энергетика. Для восстановления нужно время. Матч в Салониках был для "Динамо" очень тяжелым, ведь на стадионе была сильная поддержка греческой команды. Плюс жара, которая тоже сказалась.

- Как думаете, пенальти в ворота "Динамо" был сомнительным?

- Трудно сказать, ведь однозначного ракурса, который бы не вызывал малейших сомнений, в телетрансляции не было. Я считаю, что есть вопрос в УЕФА. Как можно без видеоассистента проводить еврокубковый матч? Если мы говорим, что футбол за справедливость, а арбитру было трудно увидеть, попал мяч в лицо или в руку, то на помощь как раз система VAR и пришла бы. И не суть важно, какой это раунд – первый, второй или третий, видеосистема на поединках под эгидой УЕФА обязательно должна быть! Уверен, что все же наступит время, когда VAR будет на всех без исключения еврокубковых матчах.