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Сразу три игрока Динамо дебютировали в еврокубках
Матч против Ариса стал дебютным в еврокубках для Бенито, Волошина и Бражко
fcdynamo.com
Матч против "Ариса" (0:1) в квалификации Лиги конференций стал особенным сразу для трех игроков "
Они дебютировали в еврокубковых матчах. Бенито провел все 90+ минут на позиции центрфорварда, Бражко вышел на 82-й минуте вместо Сергея Сидорчука в центр полузащиты, а Волошин заменил Владислава Кабаева на левом фланге атаки.
Также поединок против "Ариса" стал 80-м еврокубковім поединком для капитана киевлян Сергея Сидорчука. Таким образом, он обошел в списке еврокубковых гвардейцев киевлян легендарного Олега Блохина, в активе которого 79 матчей.
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