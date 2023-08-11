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Сразу три игрока Динамо дебютировали в еврокубках

Лига конференций
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Матч против Ариса стал дебютным в еврокубках для Бенито, Волошина и Бражко

Сразу три игрока Динамо дебютировали в еврокубках

fcdynamo.com

Новина українською

Матч против "Ариса" (0:1) в квалификации Лиги конференций стал особенным сразу для трех игроков "Динамо" – Бенито, Владимира Бражко и Назара Волошина.

Они дебютировали в еврокубковых матчах. Бенито провел все 90+ минут на позиции центрфорварда, Бражко вышел на 82-й минуте вместо Сергея Сидорчука в центр полузащиты, а Волошин заменил Владислава Кабаева на левом фланге атаки.

Также поединок против "Ариса" стал 80-м еврокубковім поединком для капитана киевлян Сергея Сидорчука. Таким образом, он обошел в списке еврокубковых гвардейцев киевлян легендарного Олега Блохина, в активе которого 79 матчей.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Арис (Салоники) Бенито Назар Волошин Владимир Бражко
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Источник:
ФК Динамо

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