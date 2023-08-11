Сразу три игрока Динамо дебютировали в еврокубках

Матч против "Ариса" (0:1) в квалификации Лиги конференций стал особенным сразу для трех игроков " Динамо " – Бенито, Владимира Бражко и Назара Волошина.

Они дебютировали в еврокубковых матчах. Бенито провел все 90+ минут на позиции центрфорварда, Бражко вышел на 82-й минуте вместо Сергея Сидорчука в центр полузащиты, а Волошин заменил Владислава Кабаева на левом фланге атаки.

Также поединок против "Ариса" стал 80-м еврокубковім поединком для капитана киевлян Сергея Сидорчука. Таким образом, он обошел в списке еврокубковых гвардейцев киевлян легендарного Олега Блохина, в активе которого 79 матчей.