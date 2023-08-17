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Динамо - Арис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Динамо - Арис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Динамо Київ
Для "Динамо" это принципиальный матч. После всех тех трудностей, с которыми киевляне столкнулись в ходе подготовки и проведения первого матча против "Ариса", пройти греков является делом чести. Также это очень важно для Таблицы коэффициентов Украины, которая сейчас переживает непростые времена.
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Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится в четверг, 17-го августа, в 20:00 Бухаресте. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат телеканал "2+2", а также YouTube-каналы FootbaalHab и "Динамо Киев". Смотреть можно бесплатно по этой новости.
Лига Конференций. Третий Квалификационный раунд. Ответный матч
17 августа. 20:00. Бухарест. "Супербет Арена - Джулешти"
"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Салоники, Греция)
Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)
Результат первого матча - 0:1
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
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