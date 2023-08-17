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Дячук, Ярмоленко и Ванат в старте Динамо на ответный матч с Арисом
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 17 августа, "
Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд:
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Ярмоленко, Буяльский, Ванат
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Пэррис, Андриевский, Караваев, Кабаев, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито
"Арис": Хутезиотис, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида, Жан Жюль, Джурасек, Пальма, Моберг-Карлссон, Морон
Запасные: Хулиан, Христодулопулос, Рупп, Самора, Матаррита, Павичич, Менендес, Панагидис
Напомним, что UA-Футбол проведет
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