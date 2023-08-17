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Дячук, Ярмоленко и Ванат в старте Динамо на ответный матч с Арисом

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Дячук, Ярмоленко и Ванат в старте Динамо на ответный матч с Арисом

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 17 августа, "Динамо" в Румынии проведет свой условно домашний, ответный матч Лиги конференций против греческого "Ариса". Первый матч закончился победой греческой команды 1:0.

Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд:

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Ярмоленко, Буяльский, Ванат

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Пэррис, Андриевский, Караваев, Кабаев, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито

"Арис": Хутезиотис, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида, Жан Жюль, Джурасек, Пальма, Моберг-Карлссон, Морон

Запасные: Хулиан, Христодулопулос, Рупп, Самора, Матаррита, Павичич, Менендес, Панагидис

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
17.08.2023 в 20:08
" Самое слабое звено "- Дячук.
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Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 18:58
Дячук и Волошин лишние в составе...Главное что убрали чудо по имени Биловарь ...это жесть.Удачи ДК!!!Верю в команду и в дубль от Ярмолы!!!
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