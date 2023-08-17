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Лига конференций. Хет-трик Яремчука, победы соперников Динамо и Днепра-1, вылет представителя Беларуси
Расскажем о поединках, которые стартовали в 21:00, 21:15, 21:45 и 22:00 по киевскому времени
scdnipro1.com.ua
Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Победители противостояний вышли в плей-офф отбора, а аутсайдеры попрощались с третьим по значимости клубным европейским турниром. И еврокубками в целом.
"Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи Баку" (Азербайджан) 2:1
Голы: Абубакар (57), Мулека (71) – Махмудов (36)
Результат первого матча – 1:3 в пользу "Бешикташа"
Гости первыми открыли счет, но во втором тайме хозяева не просто сравняли цифры на табло, а и вышли вперед. Киевское "Динамо", как известно, прошло в серии пенальти "Арис". Теперь команда Луческу встретится именно с "Бешикташем".
"Свифт Эсперанж" (Люксембург) – "Струга" (Северная Македония) 2:1
Голы: Густаво (70), Ахалая (90+4) – Ибраими (17)
Результат первого матча – 3:1 в пользу "Струги"
В Северной Македонии экс-нападающий ФК "Севастополь (2011-2013) Бесарт Ибраими оформил хет-трик в ворота команды из Люксембурга. Проблем у "Струги" с общим результатом и ее бомбардира с голом не возникло и дома. Да, есть вопросы по цифрам на табло именно в этом матче. Да, это поражение со счетом 2:1. Но 4:3 по сумме двух встреч, поэтому дальше все равно идет "Струга".
"КА Акурейри" (Исландия) – "Брюгге" (Бельгия) 1:5
Голы: Петерсен (59) – Боята (7), Скурас (45+3), Яремчук (57, 66, 75)
Результат первого матча – 5:1 в пользу "Брюгге"
Можно сказать, повторили. В Бельгии забитым мячом отличился Роман Яремчук, так он прервал свое молчание, которое длилось 19 матчей. На выезде в Исландии украинский форвард огорчил исландцев трижды! "Брюгге" очень уверенно проходит дальше, 10:2 по сумме двух матчей.
"Неман" (Беларусь) – "Целье" (Словения) 1:4
Голы: Шукуров (82) – Бобичанец (21, 55), Лами (35, 67)
Результат первого матча – 1:0 в пользу "Целье"
Представитель страны-приспешника России, а именно Беларуси, вылетел из турнира. Украинец Юрий Пантя и его партнеры получили целую охапку голов и покинули Лигу конференций. "Целье" камня на камне не оставил от "Немана", Бобичанец и Лами оформили по дублю.
"Осиек" (Хорватия) – "Аданадемирспор" (Турция) 3:2
Голы: Неяшмич (43), Цакташ (59), Гржан (82) – Сари (31), Эрдоган (90+1)
Результат первого матча – 5:1 в пользу "Аданадемирспора"
Украинец Александр Драмбаев весь матч просидел на скамейке. "Осиек" устроил яркую перестрелку в ответном поединке, однако пройти дальше это не помогло, уж слишком с большим запасом представитель Турции выиграл первую встречу.
"Партизани" (Албания) – "Валмиера" (Латвия) 1:0
Гол: Цара (21)
Результат первого матча – 1:2 в пользу команды "Партизани"
Цара отличился с пенальти в середине первого тайма. Гол с 11-метрового так и остался единственным в этом поединке, "Валмиера" минимально уступила и дома, и в гостях. Дальше пойдут албанцы.
"Спартак Трнава" (Словакия) – "Лех Познань" (Польша) 3:1
Голы: Оформи (37), Даниэль (50), Штетина (74) – Вельде (64)
Результат первого матча – 2:1 в пользу "Леха"
Команда из Словакии проиграла в Польше, но взяла верх на глазах у родной публики. Определенные нервы были, второй тайм матча в Трнаве стал ключевым. Впереди у словаков – СК "Днепр-1".
"Риека" (Хорватия) – "Б36 Торсхавн" (Фарерские острова) 2:0
Голы: Пашалич (14), Гргич (83)
Результат первого матча – 1:3 в пользу "Риеки"
Без особых проблем для "Риеки". Первый гол забил Пашалич (правда, не Марио, а Марко), второй – Гргрич. У "Б36" шансов перевернуть противостояние не было.
"АЗ" (Нидерланды) – "Санта Колома" (Андорра) 2:0
Голы: Ван Боммель (41), Ладо (78)
Результат первого матча – 0:1 в пользу "АЗ"
У команды из Андорры оставались даже нетеоретические шансы на проход дальше после поединка в родных стенах. Тем не менее, в Нидерландах "АЗ" добавил к 0:1 на выезде еще по голу в каждом из таймов. Весь матч за "Санта Колому" отыграл украинец Андрей Маркович.
"Люцерн" (Швейцария) – "Хиберниан" (Шотландия) 2:2
Голы: Юан (10), Адеми (67) – Кадак (16), Бойл (73)
Результат первого матча – 2:1 в пользу "Хиберниана"
"Люцерн" сделал все, чтобы перевести игру в дополнительное время, однако за 17 минут до конца основного времени "Хиберниан" забил и спасся. Штурм швейцарцев ни к чему не привел.
"Хартс" (Шотландия) – "Русенборг" (Норвегия) 3:1
Голы: Шенкленд (13), Девлин (50, 90+2) – Торвальдссон (6)
Результат первого матча – 2:1 в пользу "Хартс"
"Русенборг" неплохо начал встречу, но хватило норвежцев ненадолго. "Хартс" быстро отыгрался, а после перерыва и вовсе добил своих гостей. Сложилось впечатление, что шотландцы постоянно контролировали ситуацию.
"Марибор" (Словения) – "Фенербахче" (Турция) 0:3
Голы: Кахведжи (17), Шиманский (77), Элмас (82)
Результат первого матча – 3:1 в пользу "Фенербахче"
Поединок в Словении прерывали из-за потасовки между болельщиками команд. Фанаты хозяев агрессивно сорвали баннер ультрас турецкой команды. В итоге около 10 ультрас "Фенербахче" догнали группу фанатов "Марибора" и силой вернули баннер назад. Поступок фанатов их любимой команде не помог, турки вновь уверенно победили.
"Дебрецен" (Венгрия) – "Рапид Вена" (Австрия) 0:5
Голы: Зайдль (15), Романчук (43, автогол), Грюль (52), Бергшталлер (72), Баич (90)
Результат первого матча – 0:0
Так сказать, прорвало. Еще бы, ведь в Австрии команды голов не забили. А тут – прямо венгерский звездопад. Александр Романчук оформил автогол, дальше "Рапид" справился сам.
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