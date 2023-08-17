Лига конференций. Хет-трик Яремчука, победы соперников Динамо и Днепра-1, вылет представителя Беларуси

Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Победители противостояний вышли в плей-офф отбора, а аутсайдеры попрощались с третьим по значимости клубным европейским турниром. И еврокубками в целом.

"Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи Баку" (Азербайджан) 2:1

Голы: Абубакар (57), Мулека (71) – Махмудов (36)

Результат первого матча – 1:3 в пользу "Бешикташа"

Гости первыми открыли счет, но во втором тайме хозяева не просто сравняли цифры на табло, а и вышли вперед. Киевское "Динамо", как известно, прошло в серии пенальти "Арис". Теперь команда Луческу встретится именно с "Бешикташем".

"Свифт Эсперанж" (Люксембург) – "Струга" (Северная Македония) 2:1

Голы: Густаво (70), Ахалая (90+4) – Ибраими (17)

Результат первого матча – 3:1 в пользу "Струги"

В Северной Македонии экс-нападающий ФК "Севастополь (2011-2013) Бесарт Ибраими оформил хет-трик в ворота команды из Люксембурга. Проблем у "Струги" с общим результатом и ее бомбардира с голом не возникло и дома. Да, есть вопросы по цифрам на табло именно в этом матче. Да, это поражение со счетом 2:1. Но 4:3 по сумме двух встреч, поэтому дальше все равно идет "Струга".

"КА Акурейри" (Исландия) – "Брюгге" (Бельгия) 1:5

Голы: Петерсен (59) – Боята (7), Скурас (45+3), Яремчук (57, 66, 75)

Результат первого матча – 5:1 в пользу "Брюгге"

Можно сказать, повторили. В Бельгии забитым мячом отличился Роман Яремчук, так он прервал свое молчание, которое длилось 19 матчей. На выезде в Исландии украинский форвард огорчил исландцев трижды! "Брюгге" очень уверенно проходит дальше, 10:2 по сумме двух матчей.

"Неман" (Беларусь) – "Целье" (Словения) 1:4

Голы: Шукуров (82) – Бобичанец (21, 55), Лами (35, 67)

Результат первого матча – 1:0 в пользу "Целье"

Представитель страны-приспешника России, а именно Беларуси, вылетел из турнира. Украинец Юрий Пантя и его партнеры получили целую охапку голов и покинули Лигу конференций. "Целье" камня на камне не оставил от "Немана", Бобичанец и Лами оформили по дублю.

"Осиек" (Хорватия) – "Аданадемирспор" (Турция) 3:2

Голы: Неяшмич (43), Цакташ (59), Гржан (82) – Сари (31), Эрдоган (90+1)

Результат первого матча – 5:1 в пользу "Аданадемирспора"

Украинец Александр Драмбаев весь матч просидел на скамейке. "Осиек" устроил яркую перестрелку в ответном поединке, однако пройти дальше это не помогло, уж слишком с большим запасом представитель Турции выиграл первую встречу.

"Партизани" (Албания) – "Валмиера" (Латвия) 1:0

Гол: Цара (21)

Результат первого матча – 1:2 в пользу команды "Партизани"

Цара отличился с пенальти в середине первого тайма. Гол с 11-метрового так и остался единственным в этом поединке, "Валмиера" минимально уступила и дома, и в гостях. Дальше пойдут албанцы.

"Спартак Трнава" (Словакия) – "Лех Познань" (Польша) 3:1

Голы: Оформи (37), Даниэль (50), Штетина (74) – Вельде (64)

Результат первого матча – 2:1 в пользу "Леха"

Команда из Словакии проиграла в Польше, но взяла верх на глазах у родной публики. Определенные нервы были, второй тайм матча в Трнаве стал ключевым. Впереди у словаков – СК "Днепр-1".

"Риека" (Хорватия) – "Б36 Торсхавн" (Фарерские острова) 2:0

Голы: Пашалич (14), Гргич (83)

Результат первого матча – 1:3 в пользу "Риеки"

Без особых проблем для "Риеки". Первый гол забил Пашалич (правда, не Марио, а Марко), второй – Гргрич. У "Б36" шансов перевернуть противостояние не было.

"АЗ" (Нидерланды) – "Санта Колома" (Андорра) 2:0

Голы: Ван Боммель (41), Ладо (78)

Результат первого матча – 0:1 в пользу "АЗ"

У команды из Андорры оставались даже нетеоретические шансы на проход дальше после поединка в родных стенах. Тем не менее, в Нидерландах "АЗ" добавил к 0:1 на выезде еще по голу в каждом из таймов. Весь матч за "Санта Колому" отыграл украинец Андрей Маркович.

"Люцерн" (Швейцария) – "Хиберниан" (Шотландия) 2:2

Голы: Юан (10), Адеми (67) – Кадак (16), Бойл (73)

Результат первого матча – 2:1 в пользу "Хиберниана"

"Люцерн" сделал все, чтобы перевести игру в дополнительное время, однако за 17 минут до конца основного времени "Хиберниан" забил и спасся. Штурм швейцарцев ни к чему не привел.

"Хартс" (Шотландия) – "Русенборг" (Норвегия) 3:1

Голы: Шенкленд (13), Девлин (50, 90+2) – Торвальдссон (6)

Результат первого матча – 2:1 в пользу "Хартс"

"Русенборг" неплохо начал встречу, но хватило норвежцев ненадолго. "Хартс" быстро отыгрался, а после перерыва и вовсе добил своих гостей. Сложилось впечатление, что шотландцы постоянно контролировали ситуацию.

"Марибор" (Словения) – "Фенербахче" (Турция) 0:3

Голы: Кахведжи (17), Шиманский (77), Элмас (82)

Результат первого матча – 3:1 в пользу "Фенербахче"

Поединок в Словении прерывали из-за потасовки между болельщиками команд. Фанаты хозяев агрессивно сорвали баннер ультрас турецкой команды. В итоге около 10 ультрас "Фенербахче" догнали группу фанатов "Марибора" и силой вернули баннер назад. Поступок фанатов их любимой команде не помог, турки вновь уверенно победили.

"Дебрецен" (Венгрия) – "Рапид Вена" (Австрия) 0:5

Голы: Зайдль (15), Романчук (43, автогол), Грюль (52), Бергшталлер (72), Баич (90)

Результат первого матча – 0:0

Так сказать, прорвало. Еще бы, ведь в Австрии команды голов не забили. А тут – прямо венгерский звездопад. Александр Романчук оформил автогол, дальше "Рапид" справился сам.