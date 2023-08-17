За группу Лиги конференций Динамо поспорит с Бешикташом

"Динамо" в драматическом противостоянии третьего квалификационного раунда Лиги конфренеций одолело "Арис" – 0:1 в первом матче, 2:1 - во втором и победа 5:4 в серии пенальти. Таким образом, киевляне вышли в плей-офф раунд квалификации.

Это последний этап перед группой. Там "Динамо" сыграет с турецким "Бешикташом", который по сумме двух матчей прошел азербайджанский "Нефтчи".

Матчи запланированы на 24-е и 31-е августа. Первая игра противостояния пройдет на формально домашнем поле "Динамо".