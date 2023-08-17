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За группу Лиги конференций Динамо поспорит с Бешикташом

Лига конференций
(1 голосов)

Очередное испытание для команды Луческу

За группу Лиги конференций Динамо поспорит с Бешикташом

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в драматическом противостоянии третьего квалификационного раунда Лиги конфренеций одолело "Арис" – 0:1 в первом матче, 2:1 - во втором и победа 5:4 в серии пенальти. Таким образом, киевляне вышли в плей-офф раунд квалификации.

Это последний этап перед группой. Там "Динамо" сыграет с турецким "Бешикташом", который по сумме двух матчей прошел азербайджанский "Нефтчи".

Матчи запланированы на 24-е и 31-е августа. Первая игра противостояния пройдет на формально домашнем поле "Динамо".

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Лига конференций
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 23:12
Без шансов...Плюс турки на стадионе с ума сходят...Ну удачи ДК
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