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За группу Лиги конференций Динамо поспорит с Бешикташом
Очередное испытание для команды Луческу
"Динамо" в драматическом противостоянии третьего квалификационного раунда Лиги конфренеций одолело "Арис" – 0:1 в первом матче, 2:1 - во втором и победа 5:4 в серии пенальти. Таким образом, киевляне вышли в плей-офф раунд квалификации.
Это последний этап перед группой. Там "Динамо" сыграет с турецким "Бешикташом", который по сумме двух матчей прошел азербайджанский "Нефтчи".
Матчи запланированы на 24-е и 31-е августа. Первая игра противостояния пройдет на формально домашнем поле "Динамо".
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