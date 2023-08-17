Спартак Трнава и Славия – соперники Днепра-1 и Зари в следующих раундах квалификаций

"Днепр-1" сыграл вничью со "Славией" (1:1) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы и выбыл в Лигу конференций. Теперь команде Александра Кучера предстоит сыграть со "Спартаком" из словацкой Трнавы.

"Заря", в свою очередь, столкнется со "Славией", которая выбила "Днепр-1" из Лиги Европы в финальном раунде квалификации.

"Днепр-1" сыграет со "Спартаком" 24-го августа в 20:00, в то же время сыграют и "Заря" со "Славией".