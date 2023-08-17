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Спартак Трнава и Славия – соперники Днепра-1 и Зари в следующих раундах квалификаций
Днепр-1 уже в Лиге конференций, а Заря - в Лиге Европы
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" сыграл вничью со "Славией" (1:1) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы и выбыл в Лигу конференций. Теперь команде Александра Кучера предстоит сыграть со "Спартаком" из словацкой Трнавы.
"Заря", в свою очередь, столкнется со "Славией", которая выбила "Днепр-1" из Лиги Европы в финальном раунде квалификации.
"Днепр-1" сыграет со "Спартаком" 24-го августа в 20:00, в то же время сыграют и "Заря" со "Славией".
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Комментарии (3)
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Грязный Гаррик (C)
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Andrumas (Düsseldorf)
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