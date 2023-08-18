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Тобол Шахова в серии пенальти прошел ирландский Дерри Сити – украинец реализовал свой удар
Матч Лиги конференций
instagram.com/fctobol
Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Победители противостояний вышли в плей-офф отбора, а аутсайдеры попрощались с третьим по значимости клубным европейским турниром. И еврокубками в целом.
Казахстанский "Тобол" Евгения Шахова минимально выиграл первый матч третьего квалифая у себя дома (1:0), однако в Ирландии основное время с такими же цифрами на табло завершил в свою пользу уже "Дерри Сити".
Украинец вышел на поле как раз на дополнительное время. В двух таймах по 15 минут команды голов не забивали, противостояние перетекло в серию пенальти, и уже в ней "Тобол" выиграл, 5:6. Шахов свой 11-метровый реализовал.
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