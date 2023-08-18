  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Тобол Шахова в серии пенальти прошел ирландский Дерри Сити – украинец реализовал свой удар
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тобол Шахова в серии пенальти прошел ирландский Дерри Сити – украинец реализовал свой удар

Лига конференций
(1 голосов)

Матч Лиги конференций

Тобол Шахова в серии пенальти прошел ирландский Дерри Сити – украинец реализовал свой удар

instagram.com/fctobol

Новина українською

Состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Победители противостояний вышли в плей-офф отбора, а аутсайдеры попрощались с третьим по значимости клубным европейским турниром. И еврокубками в целом.

Казахстанский "Тобол" Евгения Шахова минимально выиграл первый матч третьего квалифая у себя дома (1:0), однако в Ирландии основное время с такими же цифрами на табло завершил в свою пользу уже "Дерри Сити".

Украинец вышел на поле как раз на дополнительное время. В двух таймах по 15 минут команды голов не забивали, противостояние перетекло в серию пенальти, и уже в ней "Тобол" выиграл, 5:6. Шахов свой 11-метровый реализовал.

Читайте такжеЛига конференций. Хет-трик Яремчука, победы соперников Динамо и Днепра-1, вылет представителя Беларуси

По теме
yellow-arrow
К Динамо присоединяется Днепр-1. Сформировались все пары раунда плей-офф Лиги конференций
yellow-arrow
Греки против Азова: Луческу не стерпел провокаций и досрочно ушел с пресс-конференции
yellow-arrow
Тренер Ариса: То, что произошло после финального свистка — позор для такого большого клуба, как Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Шахов Тобол (Костанай) Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде