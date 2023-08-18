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К Динамо присоединяется Днепр-1. Сформировались все пары раунда плей-офф Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Дальше уже – групповой этап

К Динамо присоединяется Днепр-1. Сформировались все пары раунда плей-офф Лиги конференций

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. Это означает, что сформировались все пары раунда плей-офф Лиги конференций. Это последний этап квалификации, дальше уже групповой раунд.

Среди участников этого раунда есть два представителя Украины. "Динамо", оказавшееся здесь благодаря победе в третьем квалификационном раунде, и "Днепр-1", вылетевший из Лиги Европы.

Пары раунда плей-офф квалификации Лиги конференций:

  • АЗ (Нидерланды) – "Бранн" (Норвегия);
  • АПОЭЛ (Кипр) – "Гент" (Бельгия);
  • "Балкани" (Косово) – БАТЭ (Беларусь);
  • "Генк" (Бельгия) – "Аданадемирспор" (Турция);
  • "Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция);
  • "Жальгирис" (Литва) – "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Левски" (Болгария) – "Айнтрахт" (Германия);
  • "Лилль" (Франция) – "Риека" (Хорватия);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Целье" (Словения);
  • "Мидтьюлланн" (Дания) – "Легия" (Польша);
  • "Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия);
  • "Осасуна" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия);
  • "Рапид" (Вена, Австрия) – "Фиорентина" (Италия)
  • "Спартак" (Трнава, Словакия) – "Днепр-1" (Украина);
  • "Струга" (Северная Македония) – "Брейдаблик" (Исландия);
  • "Тобол" (Казахстан) – "Виктория" (Чехия);
  • "Фарул" (Румыния) – ХИК (Финляндия);
  • "Фенербахче" (Турция) – "Твенте" (Нидерланды);
  • "Астана" (Казахстан) – "Партизани" (Албания);
  • "Хартс" (Шотландия) – ПАОК (Греция);
  • "Хиберниан" (Шотландия) – "Астон Вилла" (Англия);
  • "Сепси" (Румыния) – "Буде-Глимт" (Норвегия).

Матчи запланированы на 24-е и 31-е августа 2023-го года.

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В статье: Раунд плей-офф Лига конференций
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