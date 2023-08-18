Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
К Динамо присоединяется Днепр-1. Сформировались все пары раунда плей-офф Лиги конференций
Дальше уже – групповой этап
scdnipro1.com.ua
Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. Это означает, что сформировались все пары раунда плей-офф Лиги конференций. Это последний этап квалификации, дальше уже групповой раунд.
Среди участников этого раунда есть два представителя Украины. "Динамо", оказавшееся здесь благодаря победе в третьем квалификационном раунде, и "Днепр-1", вылетевший из Лиги Европы.
- АЗ (Нидерланды) – "Бранн" (Норвегия);
- АПОЭЛ (Кипр) – "Гент" (Бельгия);
- "Балкани" (Косово) – БАТЭ (Беларусь);
- "Генк" (Бельгия) – "Аданадемирспор" (Турция);
- "Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция);
- "Жальгирис" (Литва) – "Ференцварош" (Венгрия);
- "Левски" (Болгария) – "Айнтрахт" (Германия);
- "Лилль" (Франция) – "Риека" (Хорватия);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Целье" (Словения);
- "Мидтьюлланн" (Дания) – "Легия" (Польша);
- "Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия);
- "Осасуна" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия);
- "Рапид" (Вена, Австрия) – "Фиорентина" (Италия)
- "Спартак" (Трнава, Словакия) – "Днепр-1" (Украина);
- "Струга" (Северная Македония) – "Брейдаблик" (Исландия);
- "Тобол" (Казахстан) – "Виктория" (Чехия);
- "Фарул" (Румыния) – ХИК (Финляндия);
- "Фенербахче" (Турция) – "Твенте" (Нидерланды);
- "Астана" (Казахстан) – "Партизани" (Албания);
- "Хартс" (Шотландия) – ПАОК (Греция);
- "Хиберниан" (Шотландия) – "Астон Вилла" (Англия);
- "Сепси" (Румыния) – "Буде-Глимт" (Норвегия).
Матчи запланированы на 24-е и 31-е августа 2023-го года.
- Все новости еврокубков и потенциальные соперники команд из Украины в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Лига конференций. Хет-трик Яремчука, победы соперников Динамо и Днепра-1, вылет представителя Беларуси
- Яремчук оформил хет-трик в Лиге конференций исландскому Акурейри
- Динамо – Арис. 2:1. Караваев забивает на 85-й и выводит киевлян в овер-тайм – Видео
- Лига Конференций. Динамо - Арис 2:1 (6:5 пен.). Муки и радости
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО