К Динамо присоединяется Днепр-1. Сформировались все пары раунда плей-офф Лиги конференций

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. Это означает, что сформировались все пары раунда плей-офф Лиги конференций. Это последний этап квалификации, дальше уже групповой раунд.

Среди участников этого раунда есть два представителя Украины. "Динамо", оказавшееся здесь благодаря победе в третьем квалификационном раунде, и "Днепр-1", вылетевший из Лиги Европы.

Пары раунда плей-офф квалификации Лиги конференций:

АЗ (Нидерланды) – "Бранн" (Норвегия);

АПОЭЛ (Кипр) – "Гент" (Бельгия);

"Балкани" (Косово) – БАТЭ (Беларусь);

"Генк" (Бельгия) – "Аданадемирспор" (Турция);

"Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция);

– "Бешикташ" (Турция); "Жальгирис" (Литва) – "Ференцварош" (Венгрия);

"Левски" (Болгария) – "Айнтрахт" (Германия);

"Лилль" (Франция) – "Риека" (Хорватия);

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Целье" (Словения);

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Легия" (Польша);

"Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия);

"Осасуна" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия);

"Рапид" (Вена, Австрия) – "Фиорентина" (Италия)

"Спартак" (Трнава, Словакия) – "Днепр-1" (Украина) ;

; "Струга" (Северная Македония) – "Брейдаблик" (Исландия);

"Тобол" (Казахстан) – "Виктория" (Чехия);

"Фарул" (Румыния) – ХИК (Финляндия);

"Фенербахче" (Турция) – "Твенте" (Нидерланды);

"Астана" (Казахстан) – "Партизани" (Албания);

"Хартс" (Шотландия) – ПАОК (Греция);

"Хиберниан" (Шотландия) – "Астон Вилла" (Англия);

"Сепси" (Румыния) – "Буде-Глимт" (Норвегия).

Матчи запланированы на 24-е и 31-е августа 2023-го года.