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Днепр-1 отметился уникальным достижением в еврокубках
Украинская команда сыграет в трех еврокубках в течение одного сезона
Фото: СК Дніпро-1
СК "Днепр-1" сыграет в третьем еврокубке в течение одного сезона.
Вчера, 17 августа подопечные Александра Кучера прекратили участие в Лиге Европы, проиграв пражской "Славии" (общий счет 1:4). Еще до этого украинская команда не смогла преодолеть квалификационный этап другого турнира Европы - Лиги чемпионов. Спортклубовцы уступили греческому "Панатинаикосу" (3:5 по сумме двух встреч)
И уже 24 августа днепряне сыграют в третьем соревновании - Лиге конференций. Соперником днепровской команды будет словацкий "Спартак" Трнава.
Таким образом серебряный призер прошлого Чемпионата Украины установит уникальное для нашего футбола достижение - впервые отечественная команда сыграет в трех еврокубках в течение одного сезона.
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