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Днепр-1 отметился уникальным достижением в еврокубках

Лига конференций
(1 голосов)

Украинская команда сыграет в трех еврокубках в течение одного сезона

Днепр-1 отметился уникальным достижением в еврокубках

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

СК "Днепр-1" сыграет в третьем еврокубке в течение одного сезона.

Вчера, 17 августа подопечные Александра Кучера прекратили участие в Лиге Европы, проиграв пражской "Славии" (общий счет 1:4). Еще до этого украинская команда не смогла преодолеть квалификационный этап другого турнира Европы - Лиги чемпионов. Спортклубовцы уступили греческому "Панатинаикосу" (3:5 по сумме двух встреч)

И уже 24 августа днепряне сыграют в третьем соревновании - Лиге конференций. Соперником днепровской команды будет словацкий "Спартак" Трнава.

Таким образом серебряный призер прошлого Чемпионата Украины установит уникальное для нашего футбола достижение - впервые отечественная команда сыграет в трех еврокубках в течение одного сезона.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Djon (Україна)
18.08.2023 в 13:35
Це не досягнення, це деградація.
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Siren05 (Мариуполь)
18.08.2023 в 13:07
Молодці!
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