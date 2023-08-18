Днепр-1 отметился уникальным достижением в еврокубках

СК "Днепр-1" сыграет в третьем еврокубке в течение одного сезона.

Вчера, 17 августа подопечные Александра Кучера прекратили участие в Лиге Европы, проиграв пражской "Славии" (общий счет 1:4). Еще до этого украинская команда не смогла преодолеть квалификационный этап другого турнира Европы - Лиги чемпионов. Спортклубовцы уступили греческому "Панатинаикосу" (3:5 по сумме двух встреч)

И уже 24 августа днепряне сыграют в третьем соревновании - Лиге конференций. Соперником днепровской команды будет словацкий "Спартак" Трнава.

Таким образом серебряный призер прошлого Чемпионата Украины установит уникальное для нашего футбола достижение - впервые отечественная команда сыграет в трех еврокубках в течение одного сезона.