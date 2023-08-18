Степан Юрчишин : Ярмоленко должен быть настоящим вожаком Динамо, но пока ему сложно

Один из легендарных украинских форвардов конца 70-х - начала 90-х годов Степан Юрчишин всегда пристально следит за выступлениями наших клубов в еврокубках. Понятно, что вчерашний матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций "Динамо"(Киев) - "Арис" (Салоники), завершившийся победой динамовцев в серии послематчевых пенальти, не остался вне его внимания. Впечатлениями об игре киевской команды, в состав которой Юрчишин входил в сезоне-1981, он поделился с корреспондентом UA- Футбол.

- Тот факт, что "Динамо" вышло в следующий раунд соревнований - это, конечно же, плюс. Главное, что есть результат и добыты баллы в копилку в таблице коэффициентов УЕФА, - убежден Степан Юрчишин. - Однако удовольствия от игры киевлян, к сожалению, нет. На душе остался какой-то осадок нереализованности. Слишком уж слабая игра задней линии "Динамо", игроки которой часто допускают ошибки. Всем нам хочется, чтобы киевская команда выглядела мощно и, как раньше, демонстрировала уверенную и результативную игру на евроарене. Возможно, этого не происходит через тяжелые времена, которые переживает наша страна и футбол в частности. А вот что касается соперника, то мне игра "Ариса" очень понравилась.

- Насколько важным для столичного клуба стало возвращение этим летом Андрея Ярмоленко?

- Как и раньше, он должен быть для "Динамо" ведущим игроком, лидером, настоящим вожаком. Но пока что видно: Андрею сложновато. По-видимому, сказывается и возраст, и уровень нашего чемпионата. Откровенно говоря, в свои молодые годы Ярмоленко выглядел лучше. Но как бы то ни было, а этот игрок имеет влияние на коллектив. Он является личностью, и от него, как вожака, в игре немало зависит.

Напомним, что в следующем раунде квалификации Лиги Конференций "Динамо" сыграет с "Бешикташем". Первый матч запланирован уже на четвер, 24 августа.