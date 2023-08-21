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Спартак Трнаву и Днепр-1 рассудит бригада арбитров из Албании
Первый поединок уже в эту среду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначение арбитров на первый матч "Спартак" Трнава - "Днепр-1" в плей-офф Лиги конференций.
Главным рефери встречи станет 33-летний Юджин Джая из Албании. На линиях ему будут помогать соотечественники Рейди Авдо и Нертиль Брегаси. Роль четвертого судьи исполнит Ольсид Феретай.
Матч "Спартак" Трнава - "Днепр-1" состоится в эту среду, 23 августа. Начало - в 19:30 по киевскому времени.
Заметим, что Джая ранее никогда не работал на матчах украинских клубов и сборных.
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