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Спартак Трнаву и Днепр-1 рассудит бригада арбитров из Албании

Лига конференций
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Первый поединок уже в эту среду

Спартак Трнаву и Днепр-1 рассудит бригада арбитров из Албании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначение арбитров на первый матч "Спартак" Трнава - "Днепр-1" в плей-офф Лиги конференций.

Главным рефери встречи станет 33-летний Юджин Джая из Албании. На линиях ему будут помогать соотечественники Рейди Авдо и Нертиль Брегаси. Роль четвертого судьи исполнит Ольсид Феретай.

Матч "Спартак" Трнава - "Днепр-1" состоится в эту среду, 23 августа. Начало - в 19:30 по киевскому времени.

Заметим, что Джая ранее никогда не работал на матчах украинских клубов и сборных.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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Источник:
uefa.com

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