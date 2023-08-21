Спартак Трнаву и Днепр-1 рассудит бригада арбитров из Албании

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначение арбитров на первый матч "Спартак" Трнава - "Днепр-1" в плей-офф Лиги конференций.

Главным рефери встречи станет 33-летний Юджин Джая из Албании. На линиях ему будут помогать соотечественники Рейди Авдо и Нертиль Брегаси. Роль четвертого судьи исполнит Ольсид Феретай.

Матч "Спартак" Трнава - "Днепр-1" состоится в эту среду, 23 августа. Начало - в 19:30 по киевскому времени.

Заметим, что Джая ранее никогда не работал на матчах украинских клубов и сборных.