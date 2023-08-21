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Динамо покажет первый матч с Бешикташем на YouTube
Игра будет доступна в прямом эфире на официальном канале киевлян
fcdynamo.com
В четверг, 24 августа, "
Поединок состоится в Бухаресте на стадионе "Джулешти", начало - в 20:00.
В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале "Динамо".
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
22.08.2023 в 00:01
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