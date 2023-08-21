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Динамо покажет первый матч с Бешикташем на YouTube

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Игра будет доступна в прямом эфире на официальном канале киевлян

Динамо покажет первый матч с Бешикташем на YouTube

fcdynamo.com

Новина українською

В четверг, 24 августа, "Динамо" проведет первый матч раунда плей-офф отбора Лиги конференций. В соперниках "бело-синих" - турецкий "Бешикташ".

Поединок состоится в Бухаресте на стадионе "Джулешти", начало - в 20:00.

В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале "Динамо".

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
22.08.2023 в 00:01
А по 2+2 очень тяжело показать?
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