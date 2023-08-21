Динамо покажет первый матч с Бешикташем на YouTube

В четверг, 24 августа, " Динамо " проведет первый матч раунда плей-офф отбора Лиги конференций. В соперниках "бело-синих" - турецкий "Бешикташ".

Поединок состоится в Бухаресте на стадионе "Джулешти", начало - в 20:00.

В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале "Динамо".