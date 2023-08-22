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Динамо прибыло в Бухарест на домашний матч с Бешикташем

Лига конференций
(1 голосов)

Первая игра пройдет 24 августа

Динамо прибыло в Бухарест на домашний матч с Бешикташем

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" прибыло в Бухарест, сообщает официальный сайт клуба.

В дороге киевская команда провела почти весь день: сначала "бело-синие" на авто добирались до Кишинева, а затем самолетом отправились в столицу Румынии.

В Бухаресте на стадионе "Джулешти" киевляне проведут первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против "Бешикташа".

Матч "Динамо" - "Бешикташ" состоится в четверг, 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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