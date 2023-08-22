Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо прибыло в Бухарест на домашний матч с Бешикташем
Первая игра пройдет 24 августа
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" прибыло в Бухарест, сообщает официальный сайт клуба.
В дороге киевская команда провела почти весь день: сначала "бело-синие" на авто добирались до Кишинева, а затем самолетом отправились в столицу Румынии.
В Бухаресте на стадионе "Джулешти" киевляне проведут первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против "Бешикташа".
Матч "Динамо" - "Бешикташ" состоится в четверг, 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- ЧЕ-2023. Женская сборная Украины по волейболу на характере обыграла Бельгию
- "В нашей бедной семье было пятеро детей", - Луческу рассказал о своем детстве
- Цыганык: Ван Леувен абсолютно авторитарный тренер, и игрокам Шахтера это не нравится
- Греки против Азова: Луческу не стерпел провокаций и досрочно ушел с пресс-конференции
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО