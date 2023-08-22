Динамо прибыло в Бухарест на домашний матч с Бешикташем

"Динамо" прибыло в Бухарест, сообщает официальный сайт клуба.

В дороге киевская команда провела почти весь день: сначала "бело-синие" на авто добирались до Кишинева, а затем самолетом отправились в столицу Румынии.

В Бухаресте на стадионе "Джулешти" киевляне проведут первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против "Бешикташа".

Матч "Динамо" - "Бешикташ" состоится в четверг, 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по киевскому времени.