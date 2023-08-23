Динамо в День независимости сыграет с Бешикташем в желтой форме

В четверг, 24 августа "Динамо" в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций примет турецкий "Бешикташ". Игра пройдет в румынском Бухаресте на стадионе "Джулешти".

Киевский клуб проведет завтрашнюю игру в резервном комплекте игровой формы желтого цвета, сообщает пресс-служба киевлян. Это связано с тем, что 24 августа Украина празднует День независимости.

Напомним, поединок между командами начнется в 20:00.