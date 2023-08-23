Динамо может сменить место проведение еврокубковых матчей

"Динамо" может сменить Румынию на Польшу для домашних матчей еврокубков. Об этом сообщает Telegram-канал "BuckarooBanzai".

"Киевское Динамо все еще рассматривает возможность возвращения в Польшу на еврокубки, но пока все указывает на то, что останется в Бухаресте. Там легче логистика.

Одним из стадионов, который рассматривал клуб, был стадион в Сосновце, но здесь Ракув имеет приоритет. Другие города – Лодзь и Краков", - пишет источник.