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Динамо может сменить место проведение еврокубковых матчей

Лига конференций
(1 голосов)

Киевляне могут вернуться в Польшу

Динамо может сменить место проведение еврокубковых матчей

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" может сменить Румынию на Польшу для домашних матчей еврокубков. Об этом сообщает Telegram-канал "BuckarooBanzai".

"Киевское Динамо все еще рассматривает возможность возвращения в Польшу на еврокубки, но пока все указывает на то, что останется в Бухаресте. Там легче логистика.

Одним из стадионов, который рассматривал клуб, был стадион в Сосновце, но здесь Ракув имеет приоритет. Другие города – Лодзь и Краков", - пишет источник.

Свой следующий домашний матч "Динамо" в рамках Лиги конференций проведет завтра, 24 августа, против "Бешикташа". Поединок пройдет на стадионе "Джулешти". Начало - в 20:00.

Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" проводило матчи еврокубков в польском Кракове. Играть в Бухаресте было инициативой Мирчи Луческу. По его словам, команда будет преодолевать меньшие расстояния.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
23.08.2023 в 15:40
для початку туда попасти треба
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