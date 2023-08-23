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Динамо может сменить место проведение еврокубковых матчей
Киевляне могут вернуться в Польшу
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" может сменить Румынию на Польшу для домашних матчей еврокубков. Об этом сообщает Telegram-канал "BuckarooBanzai".
"Киевское Динамо все еще рассматривает возможность возвращения в Польшу на еврокубки, но пока все указывает на то, что останется в Бухаресте. Там легче логистика.
Одним из стадионов, который рассматривал клуб, был стадион в Сосновце, но здесь Ракув имеет приоритет. Другие города – Лодзь и Краков", - пишет источник.
Свой следующий домашний матч "Динамо" в рамках Лиги конференций проведет завтра, 24 августа, против "Бешикташа". Поединок пройдет на стадионе "Джулешти". Начало - в 20:00.
Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" проводило матчи еврокубков в польском Кракове. Играть в Бухаресте было инициативой Мирчи Луческу. По его словам, команда будет преодолевать меньшие расстояния.
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