Турецкая Лига предоставит Бешикташу дополнительный отдых после матча с Динамо

Стало известно, что Турецкая Лига предоставила командам, выступающим в еврокубках дополнительные дни отдыха.

Так матчи третьего тура Чемпионата Турции были перенесены с 25-26 августа на более поздние даты для участников еврокубковых поединков.

24 августа "Бешикташ" на выезде играет против "Динамо Киев" в Лиге Конференций, а свой матч в чемпионате сыграет 28 августа против "Адана Демирспор", ответный матч с киевлянами 31 августа.