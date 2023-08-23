  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Турецкая Лига предоставит Бешикташу дополнительный отдых после матча с Динамо
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турецкая Лига предоставит Бешикташу дополнительный отдых после матча с Динамо

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Матчи Чемпионата Турции были перенесены на более поздние даты

Турецкая Лига предоставит Бешикташу дополнительный отдых после матча с Динамо

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Стало известно, что Турецкая Лига предоставила командам, выступающим в еврокубках дополнительные дни отдыха.

Так матчи третьего тура Чемпионата Турции были перенесены с 25-26 августа на более поздние даты для участников еврокубковых поединков.

24 августа "Бешикташ" на выезде играет против "Динамо Киев" в Лиге Конференций, а свой матч в чемпионате сыграет 28 августа против "Адана Демирспор", ответный матч с киевлянами 31 августа.

По теме
yellow-arrow
Плюс три новичка. Бешикташ объявил заявку на матч против Динамо
yellow-arrow
Спартак Трнава - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 23.08.2023
yellow-arrow
Стало известно, в какой форме Днепр-1 сыграет против Спартака Трнава
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tff.org

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде