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Турецкая Лига предоставит Бешикташу дополнительный отдых после матча с Динамо
Матчи Чемпионата Турции были перенесены на более поздние даты
fcdynamo.com
Стало известно, что Турецкая Лига предоставила командам, выступающим в еврокубках дополнительные дни отдыха.
Так матчи третьего тура Чемпионата Турции были перенесены с 25-26 августа на более поздние даты для участников еврокубковых поединков.
24 августа "Бешикташ" на выезде играет против "Динамо Киев" в Лиге Конференций, а свой матч в чемпионате сыграет 28 августа против "Адана Демирспор", ответный матч с киевлянами 31 августа.
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Источник:tff.org
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