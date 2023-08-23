ЛК. Астон Вилла уничтожила соседей из Шотландии

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенных на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Базовая дата первых матчей – 24-е августа. Но две игры состоялись раньше.

"Спартак" (Трнава, Словакия) – "Днепр-1" (Украина) 1:1

Голы: Офори 55 – Пихаленок 68 (пен.)

Удаления: Сарапий 9 ("Днепр-1", прямая красная), Когут 89 ("Днепр-1", две желтые)

Отчет о матче – здесь >>>

"Хиберниан" (Шотландия) – "Астон Вилла" (Англия) 0:5

Голы: Уоткинс 17, Уоткинс 33, Бейли 42, Уоткинс 48, Дуглас Луиз 74

В прошлом году Лигу конференций выиграла английская команда. Любые слова о незаинтересованности представителей АПЛ в этом турнире не выдерживают критики. Возможно, английские команды и не готовы отдавать последние силы ради побед, но им этого и не нужно. Даже их среднего уровня и не максимального темпа хватает для феерий.

"Астон Вилла" просто уничтожила "Хиберниан". Шотландцы за весь матч смогли нанести один удар по воротам. Здесь даже не о чем говорить в контексте разделения сил: в группе будет играть "Астон Вилла", и будет играть там с позиции силы. Иначе быть не может.