ЛК. Досадное, но не безнадежное поражения Тобола с Шаховым, ничья Айнтрахта, поражение Фиорентины, ассит Фреда

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенных на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Базовая дата первых матчей – 24-е августа. Но две игры состоялись раньше.

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"Тобол" (Казахстан) – "Виктория" (Чехия) 1:2

Голы: Дебле (пен.) 90+8 - Каду 73, Калвах 90

"Виктория" – фаворит противостояния, но "Тобол" в соперниках – это не подарок судьбы. Сегодня представитель Казахстана показал, благодаря чему ранее прошел уже трех оппонентов, среди которых был и "Базель".

Благодаря быстроте, агрессивности, смелости. Всё это было и в отчетном матче. Но чуть-чуть не хватало класса, которого много "у Виктория". Чехи в конце именно на классе забили два мяча, воспользовавшись ошибками "Тобола" в защите. Правда, хозяева поля сохранили для себя шансы перед ответным матчем, заработав и реализовав пенальти (попадание мяча в руку).

Украинец Евгений Шахов вышел в основном составе "Тобола" и провел на поле 69 минут.

"Астана" (Казахстан) – "Партизани" (Албания) 1:0

Гол: Лончар 41

Счет не совсем корректно отражает то, что было на поле – "Астана" владела тотальным преимуществом и должна была забивать больше. Собственно, организовала второе и третье взятия ворот, но оба были отменены после просмотров повторов на предмет офсайдов.

Вот так вместо разгрома и спокойного выезда в Албанию "Астане" придется немного поволноваться перед ответным матчем. Но, в общем, представитель Казахстана сильнее, поэтому должен проходить дальше.

"Струга" (Северная Македония) – "Брейдаблик" (Исландия) 0:1

Гол: Гуннлаугссон 53

Удаление: Згуро 90+2 ("Струга", две желтые)

"Брейдаблик" начинал с предварительного раунда Лиги чемпионов и провел в нынешних еврокубках уже целую кампанию. Но команда мечтает не остановиться на этом, а впервые в собственной истории выйти в групповой раунд (и впервые для исландского футбола вообще). Остался последний шаг – не проиграть дома "Струге" в ответном матче.

"Жальгирис" (Литва) – "Ференцварош" (Венгрия) 0:4

Голы: Траоре 17, Варга 65, Пешич 75, Траоре 84

Удаление: Горобцов 63 ("Жальгирис", прямая красная)

"Жальгирис" достойно сражался с "Галатасараем" в квалификации Лиги чемпионов, но в Лиге конференций у команды не пошло. Литовцы потеряли практически все шансы на групповой этап уже после первого матча с "Ференцварошом". Повлияло прямое удаление Горобцова, после которого "Жальгирис" пропустил аж три мяча.

"Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия) 5:0

Голы: Фресе 11, Ингвартсен (пен.) 43, Ингвартсен (пен.) 63, Росе-Вилладсен 73, Илич (автогол) 88

"Партизан", если честно, был на грани провала еще в третьем квалификационном раунде. Команда Игоря Дуляя проиграла тогда первую серию противостояния "Сабаху" 0:2, но дома сумела отыграться. В этот раз так не будет. Вернуться после 0:5 в противостоянии с более искусным, чем "Шабах", "Норшелланном" не удастся.

Это уже практически вылет.

"Левски" (Болгария) – "Айнтрахт" (Германия) 1:1

Голы: Фадига 90+5 - Коло Муани 6

Вот яркий пример, как нужно отдаваться, грызть землю, сражаться за результат. Пример для украинских команд, которые в этом сезоне проиграют и проиграют. Где "Левски", а где "Айнтрахт"? Где Болгария, а где Германия? Но ведь итоговые 1:1, честь и достоинство.

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Целье" (Словения) 4:1

Голы: Захави (пен.) 22, Захави 51, Захави 72, Тургеман 90+2 - Байде 29

Удаление: Неманич 90+3 ("Целье", две желтые)

Интрига здесь прожила первый тайм, а дальше… "Целье", уже имеющий в своей коллекции скальп "Витории" Гимарайнш, продержался до перерыва, забил свой гол, но дальше рассыпался. И дело не в удалении. Оно произошло уже после четвертого гола "Маккаби". В этой паре осталась только формальность.

"Рапид" (Австрия) – "Фиорентина" (Италия) 1:0

Гол: Грюль (пен.) 35

Интересно начал свой путь в новом розыгрыше Лиги конференций прошлогодний финалист. Конечно, 0:1 в гостях – еще ничего не значит, но в общем для "Фиорентины" это может быть тревожный звоночек. С другой стороны, команда только недавно узнала официально, что сыграет в еврокубках (из-за дисквалификации "Ювентуса"), поэтому не факт, что тщательно готовилась к плотному графику.

"Фарул" (Румыния) – ХИК (Финляндия) 2:1

Голы: Ривалдиньо 58, Попеску 82 - Тойвио 50

Финляндия стартовала четырьмя командами в нынешних еврокубках, а сейчас активной остается только одна. Хотя и она – под угрозой вылета. У "Фарула" не сложилось в Лиге чемпионов, но в Лиге конференций чемпион Румынии претендует на группу. Но дело еще не решено. Сегодняшняя победа – только шаг по направлению к цели.

"Фенербахче" (Турция) – "Твенте" (Нидерланды) 5:1

Голы: Остервольд 33, Шиманский 60, Кахведжи 63, Кахведжи 74, Тадич (пен.) 90+4 - Угальде 20

Удаление: Регер 41 ("Твенте", прямая красная)

Турки очень мощно прут всеми своими командами – еще ни одной потери. Они легко разбираются не только с командами из Словении или Азербайджана, но даже из Нидерландов. По крайней мере "Фенербахче" вообще не оставил шансов "Твенте", хотя первым пропустил. Представителю Эредивизии игру сломало удаление на 41-й минуте. После него все пошло наперекосяк.

Полный матч за "Фенербахче" отыграл бывший представитель УПЛ Фред. В его активе – голевой пас на второй гол.

"Сепси" (Румыния) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 2:2

Голы: Алими (пен.) 48, Матей (пен.) 81 - Мумбанья 19, Берг 69

Было бы полезно для украинской Таблицы коэффициентов, если бы "Сепси" не пустил "Буде-Глимт" в группу. Первый матч румыны отыграли на одном уровне с норвежцами, ничья – закономерна. Но ведь скандинавы сильнее играют дома, поэтому за Полярным кругом через неделю сопернику будет труднее.

"Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция) 2:3

Голы: Шапаренко 60, Волошин 66 - Абубакар (пен.) 40, Колли 64, Зайнутдинов 90+5

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