ЛК. Досадное, но не безнадежное поражения Тобола с Шаховым в основе

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенных на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Базовая дата первых матчей – 24-е августа. Но две игры состоялись раньше.

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"Тобол" (Казахстан) – "Виктория" (Чехия) 1:2

Голы: Дебле (пен.) 90+8 - Каду 73, Калвах 90

"Виктория" – фаворит противостояния, но "Тобол" в соперниках – это не подарок судьбы. Сегодня представитель Казахстана показал, благодаря чему ранее прошел уже трех оппонентов, среди которых был и "Базель".

Благодаря быстроте, агрессивности, смелости. Всё это было и в отчетном матче. Но чуть-чуть не хватало класса, которого много "у Виктория". Чехи в конце именно на классе забили два мяча, воспользовавшись ошибками "Тобола" в защите. Правда, хозяева поля сохранили для себя шансы перед ответным матчем, заработав и реализовав пенальти (попадание мяча в руку).

Украинец Евгений Шахов вышел в основном составе "Тобола" и провел на поле 69 минут.

"Астана" (Казахстан) – "Партизани" (Албания) 1:0

Гол: Лончар 41

Счет не совсем корректно отражает то, что было на поле – "Астана" владела тотальным преимуществом и должна была забивать больше. Собственно, организовала второе и третье взятия ворот, но оба были отменены после просмотров повторов на предмет офсайдов.

Вот так вместо разгрома и спокойного выезда в Албанию "Астане" придется немного поволноваться перед ответным матчем. Но, в общем, представитель Казахстана сильнее, поэтому должен проходить дальше.

"Струга" (Северная Македония) – "Брейдаблик" (Исландия) 0:1

Гол: Гуннлаугссон 53

Удаление: Згуро 90+2 ("Струга", две желтые)

"Брейдаблик" начинал с предварительного раунда Лиги чемпионов и провел в нынешних еврокубках уже целую кампанию. Но команда мечтает не остановиться на этом, а впервые в собственной истории выйти в групповой раунд (и впервые для исландского футбола вообще). Остался последний шаг – не проиграть дома "Струге" в ответном матче.

"Жальгирис" (Литва) – "Ференцварош" (Венгрия)

Голы:

"Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия)

Голы:

"Левски" (Болгария) – "Айнтрахт" (Германия)

Голы:

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Целье" (Словения)

Голы:

"Рапид" (Австрия) – "Фиорентина" (Италия)

Голы:

"Фарул" (Румыния) – ХИК (Финляндия)

Голы:

"Фенербахче" (Турция) – "Твенте" (Нидерланды)

Голы:

"Сепси" (Румыния) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

Голы:

"Динамо" (Украина) – "Бешикташ" (Турция)

Голы: