Валерий Поркуян: В Трнаве Днепр-1 выглядел прилично

Один из легендарных украинских игроков 60-70-х годов Валерий Поркуян, который не один сезон провел в днепропетровском "Днепре", не отстает от футбольных дел. С особым вниманием он следит за выступлениями наших команд в еврокубках и играми сборной Украины. Корреспондент UA-Футбол поинтересовался его мнением относительно вчерашнего поединка Лиги конференций, в котором "Днепр-1" встречался на выезде со словацким "Спартаком" из Трнавы (1:1).

- В футболе часто бывает, что изменения на тренерском мостике приводят к эмоциональному всплеску в коллективе, - считает Валерий Семенович, - Обычно со знаком "плюс". Именно это прослеживалось в трнавском матче, который не шел ни в какое сравнение с предыдущим еврокубковым поединком с пражской "Славией". В отличие от печально известной игры в Праге вчера "Днепр-1" выглядел прилично. Особенно если учитывать то обстоятельство, что уже в самом дебюте поединка наша команда осталась в меньшинстве. Однако как показал дальнейший ход событий, днепряне сумели сплотиться и на протяжении всего игрового времени сопротивлялись сопернику. Наконец-то мы увидели, что защитники "Днепра-1" не злоупотребляют передачами назад, а пытаются двигать мяч вперед и разыгрывать неплохие комбинации. В определенных отрезках времени, глядя на смелые конструктивные действия днепрян на половине поля словацкой команды даже не верилось, что они уступают ей в количестве игроков. А когда возникала угроза у ворот украинской команды, то за дело брался молодой голкипер Кинарейкин.Во многом именно благодаря его отличной игре "Днепру-1" удалось покинуть Трнаву с положительным как для выездного матча результатом. Недаром же на этого талантливого вратаря рассчитывают тренеры молодежной сборной Украины.

В разгар второго тайма, когда после реализованного Пихаленком пенальти счет стал 1:1, даже затеплилась надежда: почему бы не попытаться в меньшинстве суметь забить мяч в контратаке? Однако концовка матча и компенсированные семь минут, которые после еще одного удаления днепряне проводили вдевятером, была настоящей проверкой украинцев на стойкость. Следует отдать должное Валерию Городову, который руководил действиями "Днепра-1" в поединке со "Спартаком". Он нашел нужные слова, выбрал правильные тактику и стратегию - и это принесло результат! Впрочем, Городов в тренерском деле не новичок. Помню, как он возглавлял ахтырский "Нефтяник" во время его выступлений в элите и даже сумел создать со своей командой сенсацию, обыграв "Динамо" в Киеве.

- В ближайшее время, насколько известно, роль главного тренера "Днепра-1" должен выполнять новый специалист - испанец Гонсало Гарсия. Если учесть, что в свое время его соотечественник Хуанде Рамос успешно работал в Днепропетровске, шаг руководства клуба следует считать логичным?

- Трудно ответить на этот вопрос. Все покажет время. Возможно, с помощью нового наставника в "Днепре-1" появятся квалифицированные легионеры, которые усилят игру и увеличат конкуренцию в коллективе.