ЛК. Скамейка для Яремчука, избиение гранда страны-приспешницы РФ и перестрелка в Дании

Состоялись первые матчи финального квалификационного раунда Лиги конференций. Победители противостояний выйдут в групповой этап, аутсайдеры попрощаются с третьим по значимости клубным европейским турниром. И еврокубками в целом. Однако списки триумфаторов и лузеров мы узнаем уже после ответных поединков.

"Генк" (Бельгия) – "Адана Демирспор" (Турция) 2:1

Голы: Арокодаре (77), Муньос (90+3) – Акбаба (47)

В первом тайме поединка между бельгийцами и турками зрители забитых голов не увидели. Зато сразу же по выходу из раздевалки счет на табло открыли гости. В середине второй половины встречи "Генк" отыгрался, а в компенсированное время и вовсе вышел вперед. Все решится в Турции, но ближе к успеху сейчас именно бельгийцы.

"Гент" (Бельгия) – "АПОЭЛ" (Кипр) 2:0

Голы: Фофана (77), Хон Хен-Сок (90+2)

Киприотам удалось сдержать атакующий натиск фаворита до перерыва, преимущество бельгийцев было просто колоссальным. Тем не менее, зашкаливающий темп "Гента" все-таки трансформировался в голы. Отличились Фофана и Хон Хен-Сок. Если вдруг не произойдет чудо, то бельгийцы однозначно сыграют в групповом этапе Лиги конференций.

"Лилль" (Франция) – "Риека" (Хорватия) 2:1

Голы: Жегрова (43), Йоро (89) – Пашалич (24)

На экваторе первого тайма хорваты шокировали "Лилль" на глазах французских болельщиков; вновь, как и в прошлом раунде турнира, отличился Пашалич. Впрочем, под занавес 45-минутки "доги" отыгрались. И дожать "Риеку" у хозяев тоже вышло! На предпоследней минуте основного времени Йоро забил с передачи Кавалейру. Шансы на проход у хорватов еще остаются.

"Мидтьюлланд" (Дания) – "Легия" (Польша) 3:3

Голы: Жуниньо (16), Франкулино (34, 71) – Гуаль (26), Слиш (64), Крамер (86)

Датчане, действуя преимущественно вторым номером у себя же дома, умудрились трижды выйти вперед по ходу матча. Правда, справедливость в мире порой напоминает о своем существовании, поэтому "Легия" сумела найти ответы на все три пропущенных мяча. Отметим, что второй гол поляков арбитр проверил на VAR. Интересно, стоит ли ждать такого же количества забитых мячей и в Польше?

"Осасуна" (Испания) – "Брюгге" (Бельгия) 1:2

Голы: Чими Авила (78) – Сков Ольсен (50), Де Куйпер (80)

Роман Яремчук остался в запасе и по ходу поединка так и не вышел на поле. "Брюгге" победил и без украинца. Бельгийцы вышли вперед в начале второго тайма, пропустили в конце матча и тут же восстановили в разницу на табло в один гол. Если оценивать характер встречи, то нельзя сказать, что "Осасуна" заслужила проиграть. Наоборот, испанцы доминировали, поэтому триумф гостей не слишком закономерен.

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) – "Бранн" (Норвегия) 1:1

Голы: Хацидиакос (71) – Кастро (59)

На разных этапах матча инициатива переходила от одной команды к другой. В целом, счет "первого тайма" противостояния справедлив. Выезд в Норвегию будет очень трудным для "АЗ".

"Балкани" (Косово) – "БАТЭ" (Беларусь) 4:1

Голы: Яшаница (31), Толяй (58, 67), Таки (89) – Лаптев (10)

Одним словом – красота. Гранд белорусского футбола неожиданно повел в счете, но дальше получил по полной программе. Ответный матч должен стать легкой прогулкой для косоваров.

"Хартс" (Шотландия) – "ПАОК" (Греция) 1:2

Голы: Шенкленд (9) – Шваб (12), Живкович (75)

"Хартс" очень старался, в самоотдаче и борьбе им не откажешь, однако игрового качества шотландцам не хватало. После перерыва арбитр отменил гол хозяев из-за офсайда. Вероятно, это немного надломило "Хартс", дальше свое забрал уже "ПАОК".