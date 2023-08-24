SofaScore: Волошин – второй лучший игрок матча Динамо - Бешикташ

"Динамо" в первом матче плей-офф раунда Лиги конференций проиграло "Бешикташу" 2:3.

По итогам матча аналитический портал SofaScore оценил действия игроков.

Лучшим игроком в составе киевского клуба стал Назар Волошин – 7,5. Он провел на поле 76 минут и забил гол.

В составе обеих команд более высокую оценку получил лишь опорный полузащитник турецкой команды Амир Хаджиахметович – 7,7.