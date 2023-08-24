Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
SofaScore: Волошин – второй лучший игрок матча Динамо - Бешикташ
Оценки за матч
Фото: fcdynamo.com
"Динамо" в первом матче плей-офф раунда Лиги конференций
По итогам матча аналитический портал SofaScore оценил действия игроков.
Лучшим игроком в составе киевского клуба стал Назар Волошин – 7,5. Он провел на поле 76 минут и забил гол.
В составе обеих команд более высокую оценку получил лишь опорный полузащитник турецкой команды Амир Хаджиахметович – 7,7.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лига Конференций. Динамо - Бешикташ 2:3. Атака против ВАР и своего центра обороны
- Динамо - Бешикташ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- СМИ: Украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации
- Галстук не предлагать. Динамо - Бешикташ. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.08.2023
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн