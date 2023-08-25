Лига конференций. Осасуна – Брюгге 1:2. Видео голов и обзор матча

Команда Романа Яремчука одерживает важную победу на выезде в первом поединке. Украинец остался в запасе и по ходу поединка так и не вышел на поле. Брюгге победил и без Яремчука.

Бельгийцы вышли вперед в начале второго тайма, пропустили в конце матча и моментально восстановили разницу на табло в один гол. Если оценивать характер встречи, то нельзя сказать, что "Осасуна" заслуживала поражение. Напротив, испанцы доминировали, потому триумф гостей не слишком закономерен.

"Осасуна" (Испания) – "Брюгге" (Бельгия) 1:2

Голы: Чими Авила (78) – Сков Ольсен (50), Де Куйпер (80)