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Лига конференций. Осасуна – Брюгге 1:2. Видео голов и обзор матча
Яремчук остался в запасе и по ходу поединка так и не вышел на поле
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Команда Романа Яремчука одерживает важную победу на выезде в первом поединке. Украинец остался в запасе и по ходу поединка так и не вышел на поле. Брюгге победил и без Яремчука.
Бельгийцы вышли вперед в начале второго тайма, пропустили в конце матча и моментально восстановили разницу на табло в один гол. Если оценивать характер встречи, то нельзя сказать, что "Осасуна" заслуживала поражение. Напротив, испанцы доминировали, потому триумф гостей не слишком закономерен.
"Осасуна" (Испания) – "Брюгге" (Бельгия) 1:2
Голы: Чими Авила (78) – Сков Ольсен (50), Де Куйпер (80)
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