Драма в трех действиях. Акценты зрителя на играх украинских клубов в квалификации еврокубков

Если, помимо своего патриотизма, вы в состоянии трезво оценить нынешнее состояние украинского футбола, вы вряд ли станете ждать от него подвигов. Пусть даже и в День независимости. К глубокому сожалению, мы сегодня объективно слабы, и за прошедшие полтора года, по известным причинам, двигались в своем развитии исключительно вниз.

Следует помнить об этом, прежде чем огульно критиковать футболистов, истерить по поводу результатов и язвить, чтобы найти выход своему дурному настроению. Я помню, поэтому стараюсь не опускаться до уровня комедиантов и не голосить о том, что все пропало. Возможно, за это один из читателей блога обозвал автора "нивелировщиком".

На этой неделе в нашем исполнении в Европе была разыграна футбольная драма. Ни больше, ни меньше.

В первом действии, в Трнаве нашей команде, и без того находящейся не в лучшем игровом и психологическом состоянии, и в пожарном порядке ведомой тренером вратарей, пришлось практически весь матч провести в меньшинстве. К ее чести, она не проиграла, и можно было сказать, что начали мы за здравие.

Во втором действии, в Праге команде, начавшей сезон с нового листа и лишь нащупывающей свою игру, противостоял соперник, уже катком проехавшийся по более благополучному представителю УПЛ. Тем не менее, она каким-то чудом умудрилась продержаться "всухую" едва ли не весь матч, драматически дрогнув в концовке.

В третьем действии, в Бухаресте (где, казалось, надежд тоже было немного, и наш визави мнился явным фаворитом, особенно после "Ариса") наши и вовсе выдали свой лучший матч этим летом. Но ахиллесова пята команды Луческу нынче общеизвестна, и соперник вновь поразил ее, вырвав победу уже перед самым занавесом. Кончили таки за упокой.

К слову, "Динамо" полностью повторило сценарий своего фиаско в Одессе – дважды сравнивая счет и провалив эндшпиль. Увы и ах.

Во всех трех случаях я был готов к худшему. А вы нет? Тогда что вы вообще знаете сейчас о футболе в Украине? Потому не намерен ни клеймить позором, ни издеваться. Пожалуй, я бы даже поблагодарил все наши команды. Они сделали, что смогли в этих обстоятельствах. Далее рассмотрим их игры в режиме наших обзоров УПЛ.

Зрелищность. Насыщенными событиями были все три поединка. Меньше всего их было до перерыва в Бухаресте, а больше всего – после перерыва в Праге. Второй тайм здесь содержал целый десяток голевых моментов. Увы, лишь один из них в активе "Зари".

Всего же тут было на семь острых эпизодов больше, чем у "Динамо" с "Бешикташем". Еще немного уступила встреча в Трнаве, но и она была вполне смотрибельной. Так что собственно футбола в этот мид-уик мы насмотрелись вдоволь.

Интрига. Это были воистину драмы с отчетливым привкусом детектива.

Еще на 89-й минуте Мичин мог спасти ничью для "Зари". Да, это был единственный ее голевой шанс в матче, но вполне реальный. Поэтому фактически интрига была исчерпана лишь на 4-й компенсированной минуте, когда Масопуст удвоил счет. Зато мы вправе говорить о том, что приказала долго жить интрига не только этой, первой из двух игр.

Ровно на той же минуте Зайнутдинов принес победу "Бешикташу", и рухнули наши надежды на достойное окончание этого похода в Восточную Европу. Последняя фраза запоминается отчетливее всего. Как сказал классик, одно неосторожное движение… А ведь еще на 87-й Буяльский мог принести успех "Динамо".

С другой стороны, "Днепр-1" мог проиграть уже на 8-й компенсированной, не промахнись по воротам Даниэль. И тогда это был бы полный капец. Но пронесло. Здесь в концовке мы только отбивались, играя уже вдевятером.

Логика. Считаю, что наиболее закономерной стала победа "Бешикташа" в один мяч. Да, его преимущество в голевых моментах над "Динамо" невелико, почти символично, но создано их ровно столько, чтобы можно было об этом говорить. Правда, "правильным" стал бы счет 2:1. Ничего личного, только подсчет возможностей, по правилу "три момента – гол".

"Славия" по-хорошему должна была забивать пять безответных голов, даже при том же скрупулезном подсчете. Ее превосходство над "Зарей" было чудовищным, это правда.

Ну и "Спартак", если быть корректным до конца, должен был выиграть у "Днепра-1" где-нибудь 2:0. Повторюсь, это все согласно элементарным правилам формальной логики. И уж она, конечно, для нас никак не утешительна.

Судейство. О нем имело смысл говорить всерьез только в Трнаве. Оба удаления в составе "Днепра-1" сомнениям не подлежат. Вопрос в том, что точно такая же участь могла постичь и "Спартак".

13-я минута, при 0:0: предупреждение Даниэлю. Мнение консультанта блога Юстаса: "Удар ногой в голову – это удаление с 90-процентной вероятностью. Здесь победили 10%. Странно, что не вмешался ВАР". Таким образом, составы команд могли выровняться уже через 8 минут после удаления Сарапия.

67-я минута, при 1:0 в пользу хозяев поля: пенальти в ворота "Славии" без последствий для нарушителя. Юстас: "Меня терзают смутные сомнения... Гуцуляк выходил (пусть и сбоку) один к воротам. Соперник не пытался сыграть в мяч. Вполне себе красная карточка". И опять молчание ВАРят. А тут "Днепр-1" мог бы еще и в большинстве оказаться более чем на полтайма. Уже при счете 1:1.

Поэтому, пожалуй, можно говорить о том, что судейство албанского рефери отразилось на ходе поединка. Если не на его исходе, как знать.

Что касается сказок дедушки Мирчи о "чемпионах по отмененным голам", и т.д., то уж тут ему, по крайней мере, хоть линию офсайда изобразили. В отличие от гола той же "Оболони" в известные ворота. Луческу такой Луческу…

Везение. Самым везучим из наших был "Днепр-1". На 78-й минуте, при 1:1, после удара Даниэля его ворота от гола спасла перекладина. А о промахе того же Даниэля 20 минут спустя уже было сказано выше.

"Зарю" от пропущенного еще на 55-й минуте гола спасло чудо вкупе с реакцией Турбаевского, сумевшего поймать мяч после рикошета от Снурницына с близкого расстояния ровнехонько на линии ворот. Помочь-то помогло, но не очень.

"Динамо", к сожалению, Фортуна своим вниманием не удостоила.

Личности. Ярчайшей фигурой нашего евротура стал кипер "Зари" Турбаевский, выручавший ее не менее восьми-девяти раз. Вторым запомнился Буяльский – участник почти всех голевых моментов "Динамо". Третьим – вратарь "Днепра-1" Кинарейкин с тремя-четырьмя солидными сэйвами.

У соперников выделил бы в составе "Славии" участника обоих голов Шевчика с его смертоносными корнерами и вышедшего на замену и затерзавшего оборону "Зари" Тиджани. И обязательно Даниэля в составе "Спартака". У "Бешикташа" на этом уровне не увидел никого.

Шансы на проход. У "Зари" их просто нет, но смотреть ее ответку со "Славией" буду – из уважения к тому, как команда Лалатовича боролась в Праге. В меру ее возможностей.

По игре "Динамо" сложилось впечатление, что этот "Бешикташ" ему не так уж и страшен. Если бы только не бардак в тылу и не фактор двенадцатого игрока в Стамбуле.

У "Днепра-1" есть результат, позволяющий надеяться на лучшее. Тревожит смена коней, затеянная на переправе – в самый неподходящий момент. С другой стороны, если уж Городов этот результат дал, может, не спешить с испанцем к ответной встрече? Только добавит сумятицы.

А пока переключаемся на УПЛ. Если рассматривать ее как вещь в себе, без оглядки на Европу, то нынче она смотрится даже любопытнее, чем в прошлом сезоне. А шо делать?