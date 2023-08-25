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Турецкая федерация перенесла матчи чемпионата для команд, которые выступают в еврокубках
Не только в Украине балуются переносами
bjk.com.tr
Федерация футбола Турции перенесла матчи 3-го тура местной Суперлиги с участием команд, которые выступают в еврокубках.
На более поздний срок перенесены встречи "Бешикташа", "Галатасарая", "Фенербахче" и "Адана Демирспора".
Напомним, что "Бешикташ" 31 августа проведет ответный матч плей-офф отбора Лиги конференций с "Динамо"
"Галатасарай" борется за выход в группу Лиги чемпионов с "Мольде" (первый матч – 3:2), а Фенербахче" и "Адана Демирспор" выступают в квалификации Лиги конференций.
Также отметим, что "Динамо" и "Днепр-1" также перенесли свои матчи следующего тура УПЛ, "Заря" - нет.
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