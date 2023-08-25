Луческу - о матче с Бешикташем: Мы играли против сборной Африки

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог первого матча раунда плей-офф Лиги конференций против "Бешикташа" (2:3).

"Это отрицательный результат с точки зрения счета, но положительный результат с точки зрения игры и способности нашей команды доминировать над соперником.

Мы не играли против "Бешикташа", а играли против сборной Африки. Против них сложно играть командой, в которой 11 воспитанников.

Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы", - сказал Луческу.