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Луческу - о матче с Бешикташем: Мы играли против сборной Африки
Интересное сравнение
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог
"Это отрицательный результат с точки зрения счета, но положительный результат с точки зрения игры и способности нашей команды доминировать над соперником.
Мы не играли против "Бешикташа", а играли против сборной Африки. Против них сложно играть командой, в которой 11 воспитанников.
Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы", - сказал Луческу.
Напомним, что ответный матч команд в Турции пройдет в четверг, 31 августа.
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