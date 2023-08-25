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Луческу - о матче с Бешикташем: Мы играли против сборной Африки

Лига конференций
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Луческу - о матче с Бешикташем: Мы играли против сборной Африки

fcdynamo.com

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Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итог первого матча раунда плей-офф Лиги конференций против "Бешикташа" (2:3).

"Это отрицательный результат с точки зрения счета, но положительный результат с точки зрения игры и способности нашей команды доминировать над соперником.

Мы не играли против "Бешикташа", а играли против сборной Африки. Против них сложно играть командой, в которой 11 воспитанников.

Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы", - сказал Луческу.

Напомним, что ответный матч команд в Турции пройдет в четверг, 31 августа.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) "Фенербахче" (Баку)
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Источник:
Digi Sport

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