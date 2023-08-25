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Сабо: Сегодня в Украине футболисты играют только ради денег, а Лига конференций - второсортный турнир
Йожеф Йожефович говорит, что уровень украинских команд сейчас очень низкий
Экс-тренер "Динамо" и
"К сожалению, сегодня в Украине футболисты играют только ради денег. Они готовы ехать в любую команду за определенную сумму.
А во-вторых, у них нет мастерства. Многих игроков взяли из Первой и Второй лиг, нужно их подтягивать, они совершают такие ошибки, что просто дико! Я даже матчи УПЛ выключаю, потому что стыдно смотреть.
Шансы наших команд на группу Лиги конференций? Для меня это второсортный турнир. Ее придумали, чтобы официально играть товарищеские игры. Престижные клубы в ЛК играют вторым составом", - сказал Сабо.
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