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Сабо: Сегодня в Украине футболисты играют только ради денег, а Лига конференций - второсортный турнир

Лига конференций
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Йожеф Йожефович говорит, что уровень украинских команд сейчас очень низкий

Сабо: Сегодня в Украине футболисты играют только ради денег, а Лига конференций - второсортный турнир

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Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал не самые удачные выступления украинских команд в нынешнем еврокубковом сезоне.

"К сожалению, сегодня в Украине футболисты играют только ради денег. Они готовы ехать в любую команду за определенную сумму.

А во-вторых, у них нет мастерства. Многих игроков взяли из Первой и Второй лиг, нужно их подтягивать, они совершают такие ошибки, что просто дико! Я даже матчи УПЛ выключаю, потому что стыдно смотреть.

Шансы наших команд на группу Лиги конференций? Для меня это второсортный турнир. Ее придумали, чтобы официально играть товарищеские игры. Престижные клубы в ЛК играют вторым составом", - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо
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