Игроки Динамо встретились с украинскими детьми в Бухаресте - ФОТО, ВИДЕО

" Динамо " продолжает подготовку к ответному матчу с "Бешикташем" в Бухаресте.

Кроме тренировок, киевляне выделило время и устроили встречу для украинских детей, живущих в Бухаресте.

Она прошла в формате автограф- и фотосессии. С юными болельщиками встретились Александр Караваев, Денис Попов, Александр Андриевский, Назар Волошин и Антон Царенко.

Футболисты посетили более трехсот болельщиков, и каждый из них получил автографы всех игроков и фото в память.

Среди детей были и те, кто занимается футболом. В частности представители детской школы "Викинг" из Херсона, которые были особенно рады встрече со своим земляком – Александром Караваевым.