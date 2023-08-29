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Игроки Динамо встретились с украинскими детьми в Бухаресте - ФОТО, ВИДЕО
Встреча прошла в формате автограф- и фотосессии
fcdynamo.com
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Кроме тренировок, киевляне выделило время и устроили встречу для украинских детей, живущих в Бухаресте.
Она прошла в формате автограф- и фотосессии. С юными болельщиками встретились Александр Караваев, Денис Попов, Александр Андриевский, Назар Волошин и Антон Царенко.
Футболисты посетили более трехсот болельщиков, и каждый из них получил автографы всех игроков и фото в память.
Среди детей были и те, кто занимается футболом. В частности представители детской школы "Викинг" из Херсона, которые были особенно рады встрече со своим земляком – Александром Караваевым.
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