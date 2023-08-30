Бешикташ - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Динамо" оказалось в затруднительной ситуации. Впервые за долгое время киевляне могут остаться без групповой стадии еврокубков. Чтобы миновать такую судьбу, необходимо побеждать "Бешикташ" на его поле. Других вариантов нет: даже ничья оставит "Динамо" за бортом Лиги конференций.

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Ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций "Бешикташ" – "Динамо" состоится в четверг, 31-го августа, в 21:00. Прямую онлайн-видеотрансляцию обеспечат сразу несколько ресурсов: общедоступный телеканал "2+2", YouTube-каналы FootballHab и "Динамо Киев". Начало – в 20:55.

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