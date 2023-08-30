Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Городов: Для нас матч со Спартаком станет как последний
Пробьется ли Днепр-1 в группу еврокубков
scdnipro1.com.ua
Исполняющий обязанности главного тренера "
– Насколько ощутимы изменения будут в составе команды по сравнению с первой игрой?
– Изменения, наверное, будут, потому что два футболиста у нас не сыграют из-за дисквалификации. Кроме того, есть двое травмированных. Мы упорно готовились к этой встрече. Как будет, увидим на футбольном поле.
– То, что у "Спартака" выбыл основной нападающий, как-то повлияло на вашу подготовку к встрече?
– Это их проблемы. Сыграет другой нападающий.
– Прошлый матч получился жестким. Может ли повториться то, что происходило в первой встрече с изъятиями?
– Не знаю (улыбается), завтра тоже будет тяжелая игра, но для нас этот матч станет как последний. Мы настроены на победу.
– Какую атмосферу вы завтра ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?
– Думаю, что болеть будут и за нас, и за "Спартак", и это будет хорошо.
Популярное сейчас
- Официально. Металлист 1925 остался без главного инвестора
- Металлист 1925 может прекратить существование
- Бывший легионер Динамо объявил о завершении карьеры в 32 года
- Динамо приятно удивило в атаке, вратарь спас Зарю от унижения, Днепр-1 зачем-то усложнил себе задачу
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО