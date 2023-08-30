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Городов: Для нас матч со Спартаком станет как последний

Лига конференций
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Пробьется ли Днепр-1 в группу еврокубков

Городов: Для нас матч со Спартаком станет как последний

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Днепра-1" Валерий Городов поделился ожиданиями от ответного матча Лиги конференций со словацким "Спартаком". Напомним, что первый матч завершился вничью 1:1.

– Насколько ощутимы изменения будут в составе команды по сравнению с первой игрой?

– Изменения, наверное, будут, потому что два футболиста у нас не сыграют из-за дисквалификации. Кроме того, есть двое травмированных. Мы упорно готовились к этой встрече. Как будет, увидим на футбольном поле.

– То, что у "Спартака" выбыл основной нападающий, как-то повлияло на вашу подготовку к встрече?

– Это их проблемы. Сыграет другой нападающий.

– Прошлый матч получился жестким. Может ли повториться то, что происходило в первой встрече с изъятиями?

– Не знаю (улыбается), завтра тоже будет тяжелая игра, но для нас этот матч станет как последний. Мы настроены на победу.

– Какую атмосферу вы завтра ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?

– Думаю, что болеть будут и за нас, и за "Спартак", и это будет хорошо.

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В статье: Валерий Городов Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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