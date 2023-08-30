Городов: Для нас матч со Спартаком станет как последний

Исполняющий обязанности главного тренера " Днепра-1 " Валерий Городов поделился ожиданиями от ответного матча Лиги конференций со словацким "Спартаком". Напомним, что первый матч завершился вничью 1:1.

– Насколько ощутимы изменения будут в составе команды по сравнению с первой игрой?

– Изменения, наверное, будут, потому что два футболиста у нас не сыграют из-за дисквалификации. Кроме того, есть двое травмированных. Мы упорно готовились к этой встрече. Как будет, увидим на футбольном поле.

– То, что у "Спартака" выбыл основной нападающий, как-то повлияло на вашу подготовку к встрече?

– Это их проблемы. Сыграет другой нападающий.

– Прошлый матч получился жестким. Может ли повториться то, что происходило в первой встрече с изъятиями?

– Не знаю (улыбается), завтра тоже будет тяжелая игра, но для нас этот матч станет как последний. Мы настроены на победу.

– Какую атмосферу вы завтра ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?

– Думаю, что болеть будут и за нас, и за "Спартак", и это будет хорошо.