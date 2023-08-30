Два матча текущего сезона Лиги конференций могут оказаться договорными

Матчи квалификации Лиги конференций "Алашкерт" – "Арсенал Тиват" и "Рижская футбольная школа" – "Македония Гьорче Петров" имели подозрительные модели ставок. Это может говорить о присутствии договорного элемента в названых играх.

Об этом сообщает The Athletic.

В результате матчей, которые состоялись 20-го июля "Алашкерт" разгромил "Арсенал" (6:1) после проигранного первого матча (0:1), а "РФШ" прошел "МГП" (4:1, 5:1 по сумме двух матчей).

"В соответствии со своей давней практикой УЕФА воздерживается от комментариев по поводу расследований или даже существования потенциальных расследований предполагаемых договорных матчей, чтобы не ставить под угрозу процессы расследования. Что касается деятельности по борьбе с договорными матчами на национальном уровне, УЕФА предоставляет широкий спектр экспертных знаний своим национальным ассоциациям и, в частности, своей сети офицеров по вопросам добросовестности, назначенных в каждой национальной ассоциации", — говорится в заявлении организации.

Пока неизвестно, кто именно был инициатором этих подозрительных схем ставок. Таким образом за этим могут стоять как сотрудники клубов, так и отдельные футболисты, ставившие на определенные события по ходу матчей, что запрещено правилами.