  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Мирошниченко: Все мысли о том, чтобы пройти Спартак Трнаву
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирошниченко: Все мысли о том, чтобы пройти Спартак Трнаву

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Ответная игра между командами уже сегодня

Мирошниченко: Все мысли о том, чтобы пройти Спартак Трнаву

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Денис Мирошниченко дал комментарий перед ответным матчем Лиги конференций со словацким "Спартаком". Напомним, что первый матч завершился вничью 1:1.

- Какую атмосферу вы ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?

- Мы ожидаем, что на матч придет много людей, которые, как и всегда, будут нас поддерживать. Этим летом мы здесь сыграли уже два матча и весь предыдущий еврокубковый сезон провели также в Кошице, поэтому будем и завтра ждать прекрасную атмосферу и интересный матч.

- Какая атмосфера в команде после того, как ушел главный тренер Александр Кучер?

- Да, произошли некоторые изменения, но атмосфера в команде замечательная. У нас завтра решающий матч. Все мысли о том, чтобы пройти соперника и выйти в групповой раунд Лиги Конференций, - отметил Мирошниченко.

Матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнрава состоится сегодня, 31 августа и начнется в 21:00.

По теме
yellow-arrow
Кто из известных футболистов играл в Турции? Квиз
yellow-arrow
Днепр-1 - Спартак (Трнава). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Вспомните состав Динамо в домашнем матче против Бешикташа в Лиге чемпионов 2016/17? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Мирошниченко Спартак (Трнава) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
scdnipro1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде