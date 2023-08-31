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Мирошниченко: Все мысли о том, чтобы пройти Спартак Трнаву
Ответная игра между командами уже сегодня
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "Днепра-1" Денис Мирошниченко дал комментарий перед ответным матчем Лиги конференций со словацким "Спартаком". Напомним, что первый матч завершился вничью 1:1.
- Какую атмосферу вы ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?
- Мы ожидаем, что на матч придет много людей, которые, как и всегда, будут нас поддерживать. Этим летом мы здесь сыграли уже два матча и весь предыдущий еврокубковый сезон провели также в Кошице, поэтому будем и завтра ждать прекрасную атмосферу и интересный матч.
- Какая атмосфера в команде после того, как ушел главный тренер Александр Кучер?
- Да, произошли некоторые изменения, но атмосфера в команде замечательная. У нас завтра решающий матч. Все мысли о том, чтобы пройти соперника и выйти в групповой раунд Лиги Конференций, - отметил Мирошниченко.
Матч "Днепр-1" - "Спартак" Трнрава состоится сегодня, 31 августа и начнется в 21:00.
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