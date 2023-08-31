Алексей Чередник: Смена тренера может сыграть Днепру-1 на руку

В преддверии ответного матча "Днепра-1" со словацким "Спартаком" из Трнавы в раунде плей-офф Лиги конференций ожиданиями от этой дуэли с корреспондентом UA-Футбол поделился олимпийский чемпион Олимпиады-1988 в Сеуле Алексей Чередник. По мнению 62-летнего пециалиста, в свое время успешно поигравшего в днепропетровском "Днепре", нашей команде будет нелегко.

- После ухода Довбика, который был единственным светлым пятном в "Днепре-1", игра команды в атаке выглядит уже совсем не так, как при нем, - начал комментарий Чередник. – А если еще учесть, что Пихаленок играет после травмы, то днепряне перед ответным поединком находятся не в очень хорошем состоянии. Со "Спартаком" придется очень сложно. Правда, тот факт, что в "Днепре-1" произошла смена на тренерском мостике, может сыграть ему на руку. Вы ведь прекрасно знаете, что часто в таких случаях команда получает положительный импульс и способна добиться нужного результата.

Кстати, после того, как стало известно, что испанский тренер Гонсало Гарсия не будет работать в "Днепре-1", роль исполняющего обязанности главного тренера выполняет Валерий Городов. Если дела у него пойдут хорошо, то я считаю, что его нужно будет на этом посту оставлять. Он опытный специалист, который уже успел потрудиться на посту главного тренера в Премьер-лиге, возглавляя ахтырский "Нефтяник". Да и в роли ассистента Городов трудился много лет – в "Кривбассе", "Днепре". Так что ему нужно дать шанс. Особенно если учитывать, что в украинском футболе он уже много лет и отлично знает всех молодых футболистов. Тем более, что сейчас такая ситуация, что я не думаю, что в Украину кто-то из иностранных тренеров охотно приедет.

Дай Бог, чтобы тот самый импульс помог команде доказать, что она может побеждать. Хотя мой прогноз на сегодняшний поединок со словацким "Спартаком" отрицательный. Думаю, что "Днепр-1" дальше не пройдет.