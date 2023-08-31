Вспомните состав Динамо в домашнем матче против Бешикташа в Лиге чемпионов 2016/17? Квиз

В последний день лета, 31 августа, "Динамо" будет играть на выезде против турецкого "Бешикташа" в рамках второго матча плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24. Перед этим сезоном данные команды играли на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17. На НСК "Оилмпийский" киевляне разгромили турок 6:0 - и это самая большая победа "Динамо" в основном раунде ЛЧ.

Сегодня мы предлагаем вспомнить стартовый состав столичного клуба в том матче, пройдя наш тест. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.