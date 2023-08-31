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Вспомните состав Динамо в домашнем матче против Бешикташа в Лиге чемпионов 2016/17? Квиз

Лига конференций
(1 голосов)

Сумели назвать все одиннадцать?

Вспомните состав Динамо в домашнем матче против Бешикташа в Лиге чемпионов 2016/17? Квиз

фото - Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В последний день лета, 31 августа, "Динамо" будет играть на выезде против турецкого "Бешикташа" в рамках второго матча плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24. Перед этим сезоном данные команды играли на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17. На НСК "Оилмпийский" киевляне разгромили турок 6:0 - и это самая большая победа "Динамо" в основном раунде ЛЧ.

Сегодня мы предлагаем вспомнить стартовый состав столичного клуба в том матче, пройдя наш тест. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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