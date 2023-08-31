Орлы не смеются. Для Бешикташа и его боссов победа над Динамо критически важна

В последние 15 лет "Бешикташ" и "Динамо" идут параллельным курсом. За это время выиграли по четыре чемпионата своей страны. В сезонах 2008/09 и 2020/21 получилось синхронно. В сезонах 2015/16 и 2016/17 у турецкой команды, 2014/15 и 2015/16 у украинской - почти синхронно. По четвертьфиналу Лиги Европы - 2016/17 у первой (третий её выход в эту стадию Еврокубков в истории, выше не были), 2014/15 у второй.

Отличились обе в те времена однажды и в Лиге Чемпионов - 1/8 финала-2017/18 у первой, 2015/16 - у второй. Причем "Бешикташ" впервые в своей истории выиграл группу.

Похожи они и по ситуации в последние годы. Обе испытывают финансовые трудности и не способны подписывать игроков того уровня, что ранее. Обе испытывают трудности и на поле. Чемпионат-2020/21 для обеих был неожиданным, на фоне кризиса, и серию успехов не начал. Ещё и обеих ныне тренируют легендарные специалисты, которым уже за 70 и которых обвиняют в консерватизме и отсутствии идей.

Взлёт и падение "орлов"

Разница, разумеется, в клубной структуре, от которой происходит и разница в проблемах. "Бешикташ", в отличие от "Динамо", клуб общественный. Он избирает своих президентов, у него есть Совет Директоров, проводятся Генеральные Ассамблеи членов клуба. Где очень часто разворачиваются политические игры.

Его болельщики приближены к анархистам и имеют славу наиболее безбашенных в Турции. Они держат мировой рекорд по измеренным децибелам шума на стадионе. В 2017-ом году игрок "Лейпцига" Тимо Вернер даже ушёл с поля и попросил замену, не выдержав шума. И Мирча Луческу напоминал об этом случае в последнюю неделю несколько раз. Эти фаны гораздо более нетерпеливы и горячи, чем любые другие в Турции.

Район Бешикташ во главе с ультрас клуба был центром сопротивления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время знаменитых событий около десяти лет назад, и там баррикады продержались последними. С тех пор протесты повторялись там.

Бухгалтерские книги клуба открыты. Его акции продаются на бирже, и о его долгах все отлично известно. Они составляют около 450-ти миллионов евро при годовом бюджете около 55-ти. Причем и тот бюджет был утвержден лигой, поскольку все турецкие гранды увязли в долгах и находятся под контролем.

В 2012-ом году президентом стал Фикрет Орман. Он всеми силами пытался уменьшить тогда 300-миллионный долг, избавиться от 142-ух исков к клубу, вернуть арестованное налоговиками имущество. И получалось неплохо, хотя в сезоне 2013/14 команду исключили из Еврокубков за договорные матчи. Даже удалось построить новый замечательный стадион и найти для него спонсора, выплатившего за право на имя 115 миллионов евро.

В 2015-ом году "Бешикташ" впервые за десять лет закончил год в плюсе.

Но затем Орман несколько зазнался. Оставил режим жёсткой экономии и ставки на добротных легионеров из европейских середняков и игроков турецкого происхождения и вновь начал тратить на пустые когда-то громкие имена. А в это время в Турции грянул жестокий экономический кризис. Из-за чего долги клуба вновь полезли вверх.

В последние четыре года руководит бывший вице-президент у Ормана Ахмет Нур Чеби. Он пытается бороться с ростом долгов. Но безуспешно.

Коронавирус и вовсе чуть не добил клуб. Ныне боятся задержек зарплат, и опасения по этому поводу высказывал и главный тренер. Говоря, что не его работа слушать жалобы игроков по этому поводу.

Неприятное лето

Игровой кризис также разгорелся. Четыре тренера за последних четыре года после четырёх лет правления Шенола Гюнеша. Команда лишь однажды вышла в Лигу Чемпионов, да и там проиграла все матчи. В сезоне 2020/21 даже осталась без группового турнира Еврокубков вообще. А с июля 2019-го по июнь 2023-го года выиграла в Еврокубках лишь один матч. Проиграв 13.

В октябре она вернула Гюнеша, творца всех успехов 2015-19 годов - двух чемпионств, четвертьфинала ЛЕ, 1/8 финала ЛЧ. Но после провала в своей второй каденции в сборной Турции 71-летний Шенол выглядит моментально постаревшим. Яркий смелый футбол его первой каденции исчез, команда играет натужно, с трудом забивает, с трудом добывает победы. Да и в обороне отнюдь не идеальна.

С самого начала лета Гюнеш требует сильных центральных защитников. Но подписали игроков, вылетевших из своих лиг в предыдущем сезоне. Пусть и речь о Топ-лигах - Серии А ("Сампдория", Омар Колли) и АПЛ ("Лестер", Даниэль Амартей). С начала лета идут разговоры о Серхио Рамосе, Леонардо Бонуччи, Харри Магуйаре, но воз и ныне там. Чеби объясняет, что контракт с Рамосом стоил бы за два года 50 миллионов евро брутто, но фанам все равно.

Болельщики "Бешикташа" бешено завидуют (как всегда) "Галатасараю" и "Фенербахче" за то, что там играют Мауро Икарди, Дрис Мертенс, Эдин Джеко, Душан Тадич, Миши Батшуай, в то время, как их "Топ-игроки" - Алекс Окслейд-Чемберлен и Анте Ребич. Да и последние двое только-только пришли и в ужасной форме. Более того, Тадича этим летом перехватили именно у них. Что ещё больше разозлило.

Солнце погасло?

В первых двух турах лиги нового сезона "чёрные орлы" еле переиграли "Фатих Карагюмрюк" благодаря голу на 85-ой минуте (1:0) и не переиграли дома новичка "Пендикспор" (1:1) из-за пропущенного на 94-ой. Причем после второго матча тренер заявлял, что команда физически не готова и даже прессингует неправильно, потому и не перехватывает мячи. Признавал, что новички не готовы.

20-го августа болельщики на трибунах встретили финальный свисток матча против "Пендикспора" свистом и требованиями к руководству клуба уйти в отставку. После матча руководство пыталось отвернуть огонь от себя, обвинив во всем судейство и даже послав письмо в Федерацию на тему, а официальный Твиттер клуба написал "воры, вы за это заплатите". Но болельщики не купились.

Отдушиной стала Лига Конференций, где уже добыты пять побед подряд над "Нефтчи", "Тираной" и "Динамо" с общей разницей мячей 13:5.

Но один неверный шаг, вылет сегодня - и все эти пять побед мгновенно забудутся, а буря в клубе сметет всех. Даже серия беспроигрышных матчей во всех турнирах, которая прямо сейчас насчитывает 22 (18 побед), забудется.

Вытащит ли Гюнеш команду? Он уже - легенда турецкого футбола. Шесть из семи своих титулов чемпиона в истории провинциальный "Трабзонспор" выиграл с ним в воротах. Вместе с "сухим" рекордом в 1110 минут. Именно он как тренер вывел сборную Турции на третье место на Чемпионате Мира-2002. Также трижды чуть не взял чемпионат с тем же "Трабзонспором", проигрывая в самой концовке (взял с ним два Кубка и два Суперкубка).

Два выигранных чемпионата подряд с "Бешикташем" и успехи с ним в Еврокубках казались справедливостью, заслуженными такой долгой и продуктивной работой достижениями.

Бывший школьный учитель (работал на этой должности шесть лет между карьерой игрока и тренера) всегда говорил, что обожает работать с молодёжью. Но с молодым поколением сборной, которое называют золотым и лучшим за последние 50 лет, он оглушительно провалился. Проиграв все три матча на Евро-2020 и не выйдя на Чемпионат Мира-2022 вообще. По пути на последний получив 1:6 от Нидерландов и 2:2 дома с Латвией.

С ним "Бешикташ" нашёл стабильность. Болельщики его почти не обвиняют. Всё ещё помнят замечательную первую каденцию. Но хотят более яркую игру, уверенные победы. Хотят трофеи. Команда уже два года без них. Опасаются, что тренер уже слишком стар. Что его солнце (а его фамилия переводится именно как название этой звезды) погасло.

Кто будет смеяться последним?

Во вторник Чеби дал длинное, совершенно злое и горячее интервью, в котором атаковал всех. Уверял, что выкладывает свои деньги на клуб, "отдаст голову за "Бешикташ", заявлял, что "злодеям, мошенникам и ненавистникам все их грязные попытки разрушить его и клуб и устраивать бури в Совете Директоров не сойдут с рук". "Когда счет 1:0 в нашу пользу - хвалят Гюнеша, когда 1:1 - проклинают руководство клуба. Это несправедливо".

Президент также жаловался на экономический кризис, падение доходов, в том числе от телевидения в пять раз. На давление Финансового Фейр-Плей, которое душит его. Вспоминал о задержках зарплат и выплат во время начала его каденции и заявлял, что сейчас такого нет. Обещал, что вскоре будут подписаны спонсорские контракты на десятки миллионов евро, хвастался продажей 20-ти тысяч абонементов и уверял, что продаст ещё.

Он уверяет, что будет "смеяться последним". И просит болельщиков не освистывать и не проклинать никого из клуба во время матча, а команду не освистывать вообще.

В ожидании новых контрактов, прежде всего нового спонсора стадиона, цена акции клуба за последние недели росла и подскочила на невиданную за 17 последних лет высоту. Но путь из туннеля всё ещё далёк.

Такое выступление Чеби было ответом на слухи о его уходе в отставку. Которые также опроверг его наиболее вероятный преемник вице-президент Эмре Кожадаг. Набрасываясь на тех, кто "пытается посеять вражду в клубе и создать иллюзию вражды". Но не могло ли выступление подождать до важнейшего ответного матча против "Динамо"? Если не могло - ситуация в клубе и вправду аховая.

Кстати, Орман, когда уходил в 2019-ом году, дал почти точно же такое интервью, как Чеби сейчас. Обвиняя в том же и апеллируя к тем же проблемам. Так что ничего не изменилось.

В любом случае, сегодняшний матч против "Динамо" для команды, тренера, руководства и всего клуба гораздо важнее, чем просто противостояние в Квалификации Лиги Конференций.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Fotomac