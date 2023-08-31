Игрок Бешикташа: В первом матче с Динамо мы не показали всей своей силы

Боснийский полузащитник "Бешикташа" Амир Хаджиахметович рассказал, чего он ждет от ответного матча с "Динамо" в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций. Первая игра завершилась поражение киевлян со счетом 2:3.

"Мы одержали хорошую победу в первом матче, но не показали всей своей силы. Попытаемся сделать это в ответной встрече. Будем стремиться снова победить, собираемся играть без оглядки на результат, которого мы добились в Бухаресте.

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В какой-то мере, в первом матче нам мешало качество газона. Оно оказалось ниже, чем мы того ожидали. Но это не оправдание, мы всё равно должны были сыграть лучше. Уверен, на своём поле мы этого добьемся. Сердце нашей команды - полузащита. Мы добились хорошего взаимопонимания на поле и сыгранности. Уверен, именно это в первую очередь может стать залогом нашего успеха в четверг", - сказал Хаджиахметович.

Матч "Бешикташ" - "Динамо" состоится сегодня, 31 августа и начнется в 21:00.