Бешикташ - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Динамо" оказалось в пикантной ситуации: впервые за очень долгое время киевляне могут не пройти в групповой раунд любого из европейских турниров. Чтобы такой беды не случилось, нужно побеждать "Бешикташ" в ответном матче. Первая игра окончилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.

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Получится ли у "Динамо" совершить камбек?

Узнаем из видеотрансляции, которая запланирована на телеканале "2+2" 31-го августа 2023-го в 21:00. Также – на YouTube-канале FootballHab. Смотреть можно бесплатно по этой новости.

Лига Конференций. Плей-офф. Ответный матч

31 августа. 21:00. Стамбул. "Бешикташ Парк"

Результат первого матча - 3:2

Главный арбитр: Жоау Педру Пинейру (Португалия)

Телетрансляция - 2+2

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