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Бешикташ - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Бешикташ - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бешикташ - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" оказалось в пикантной ситуации: впервые за очень долгое время киевляне могут не пройти в групповой раунд любого из европейских турниров. Чтобы такой беды не случилось, нужно побеждать "Бешикташ" в ответном матче. Первая игра окончилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.

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Получится ли у "Динамо" совершить камбек?

Узнаем из видеотрансляции, которая запланирована на телеканале "2+2" 31-го августа 2023-го в 21:00. Также – на YouTube-канале FootballHab. Смотреть можно бесплатно по этой новости.

Лига Конференций. Плей-офф. Ответный матч
31 августа. 21:00. Стамбул. "Бешикташ Парк"

"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина)

Результат первого матча - 3:2

Главный арбитр: Жоау Педру Пинейру (Португалия)

Телетрансляция - 2+2
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Трансляція матчу Бешикташ - Динамо
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