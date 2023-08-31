Игорь Шуховцев: Вряд ли смена тренера поднимет настроение игрокам Зари

Первый еврокубковый матч луганской "Зари" сезона-2023/24, словно блин, получился комом. Неделю назад в раунде плей-офф Лиги Европы луганчане уступили на выезде пражской "Славии" - 0:2. Теперь в ответной игре у "Зари" есть шанс если не отыграться, то хотя бы громко хлопнуть дверью.

О своих ожиданиях от ответного матча, который состоится сегодня на "Арене Люблин" в польском городе Люблин, корреспонденту UA-Футбол рассказал бывший голкипер "Зари" Игорь Шуховцев.

- Насколько мне известно, в "Заре" сейчас ожидается смена тренера, - начинает комментарий Шуховцев. - Если говорить коротко, то у предыдущего тренера была одна тактика, а сейчас, после появления нового рулевого (насколько известно, к "Заре" в Польше присоединился Валерий Кривенцов - прим. ред.) я не думаю, что у команды поднимется настроение - в смысле играть в какой-то другой футбол и тому подобное. В Люблине будет сложный матч, однако надежда на то, что ребята все же смогут настроиться на одну игру и каким-то образом сумеют переломить ход событий, есть. Хотя если трезво анализировать шансы соперников в сегодняшнем матче, то понятно, что это вряд ли удастся. Ведь чехи не будут просто так сидеть без дела и давать "Заре" возможность забивать. Поэтому по моему мнению, луганской команде будет трудно достичь продуктивного результата.

- Насколько известно, сегодняшний матч "Заря" проведет под руководством и.о. главного тренера Младена Бартуловича, а Кривенцов приступит к исполнению своих обязанностей позже...

- Именно такой информацией располагаю и я. Но как бы там ни было, а еврокубковый сезон для "Зари" уже потерян. А вот относительно того, как будут складываться дела у луганской команды с новым тренером на внутренней арене... Нужно следить, в чем именно изменится игра команды, какие изменения претерпит коллектив. Хотя все мы прекрасно понимаем одну вещь: когда идут неурядицы, разброд и шатания, то очень сложно показывать стабильную игру. А результат - и подавно. Ведь у одного тренера одна тактика, а у другого - другая. Хотелось бы надеяться, что несмотря на изменения, она позволила бы "Заре" достигать нужного результата. Но думаю, что трудности будут очень приличные.