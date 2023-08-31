Сергей Коновалов: Бешикташ к категории непроходимых соперников не отнесешь

Бывший полузащитник днепропетровского "Днепра", киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Коновалов поделился мыслями относительно сегодняшнего матча раунда плей-офф Лиги конференций "Бешикташ" (Стамбул) - "Динамо" (Киев).

- Если динамовцы будут играть как в первом поединке с турками (особенно в его втором тайме), то шансы на благоприятный результат будут, - считает Коновалов. - И даже то, что пропустили на последних секундах матча, еще ничего не значит. Понятно, что счет 2:2 был бы значительно лучше перед ответной игрой, но... Однако если говорить о самой игре, то было видно, что ребята не боялись и играли в футбол. Лично меня сама игра "Динамо" в Бухаресте порадовала. А если говорить о сегодняшнем поединке, то шансы у соперников одинаковые. Если "Динамо" хочет в дальнейшем на что-то рассчитывать в этом сезоне, то в любом случае нужно "Бешикташ" обыгрывать. Это даже не обсуждается.

- Как думаете, как будет складываться игра в Стамбуле?

- "Бешикташ" - хорошая, очень хорошая команда. Однако это не тот соперник, которого отнесешь к категории непроходимых. Даже несмотря на то, что в его составе собраны классные футболисты. Впрочем, как бы там ни было, а нужно уважать каждого соперника. Динамовская же молодежь дает все больше оснований верить, что в плане футбола она постепенно взрослеет. Поэтому в Стамбуле все будет зависеть от того, как ребята подготовятся и настроятся на игру. Главное, чтобы не было никакого мандража.